Продажа «Искандеров» Россией Азербайджану не исключена, но такие сделки не заключаются быстро: политолог

«В центре внимания Азербайджана находятся те виды вооружения, которые имеет армянская сторона. Баку понимает, что, например, фактор «Искандеров» имеет влияние и оказывает давление. Они пытаются заполучить равноценные виды вооружений», – отметил в беседе с Aravot.am политолог Грант Мелик-Шахназарян, коснувшись переговоров между Азербайджаном и Россией вокруг приобретения оружия.

Напомним, что на днях Ильхам Алиев заявил, что его интересует вооружение. Политолог не верит утверждениям Алиева, что, мол, им удастся приобрести у России новые виды вооружений: «В прессе есть сведения, что Азербайджан не может оплатить даже за ранние договоренности, и этот вопрос стал причиной серьезной размолвки между РФ и Азербайджаном».

В ответ на вопрос, насколько оправданы опасения, что Россия продаст и Азербайджану «Искандеры», наш собеседник сказал: «К сожалению, деятельность РФ на рынке оружия до сих пор не давала поводов для положительных ожиданий. И потому я этого не исключаю, но отмечу, что такие сделки не совершаются быстро, так как они имеют также и геополитическое значение».