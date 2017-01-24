«Кочарян может через Осканяна и Царукяна оказывать влияние и обеспечивать свое присутствие»: Эдик Минасян

Историк Эдик Минасян затрудняется вспомнить выборы, в которых оппозиция выступала бы консолидировано. «Нужно действовать сообща и проявлять толерантность, что является необходимым условием», – сказал он, выступая вчера в Пресс-клубе Пастарк».

По его словам, во время парламентских выборов в апреле оппозиционные партии не должны совершать ошибок, допущенных на предыдущих выборах: «Допущенные ошибки происходили не только в рамках сотрудничества, оппозиция всегда использовала механизм критики по одной-двум проблемам, и не проявляла последовательности до конца. Сразу же после того, как поступало предложение о должности, они начинали сотрудничество с определенными кругами власти, и это оставило свой отпечаток на результаты».

Комментируя вступление в политику бывших госчиновников, г-н Минасян сказал: «Я не уверен, что эти новые силы не пойдут на сотрудничество с властями… Нам нужна сильная оппозиция, сформированная вокруг определенных идей. На сегодняшний день процесс формирования еще не завершен». Он не исключил, что альянс сил бывших госчиновников представляет собой проект властей: «Когда мы смотрим, то видим, что в этой коалиции есть масса недовольных людей, начиная конкретно с ППА. Но я ничего не исключаю, давайте не исключать наличие и честной оппозиции, и подождем, что будет, время покажет».

Отвечая на вопрос, вернется ли в политику Роберт Кочарян, г-н Минасян сказал: «Думаю, что нет, лично не будет участвовать, потому что сегодня имеются силы, поддерживающие президента, это созданные им силы. Не будем забывать, что ППА был создан в 2004 году при его прямом содействии, или Вардан Осканян… Кочарян может оказывать определенное влияние, и обеспечивать свое присутствие через Вардана Осканяна и Царукяна».