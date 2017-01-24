«Черный список» властей

«До сих пор я видел только одно: даже оппозиционные силы свои шаги и дискуссии вокруг формирования альянсов и блоков ведут в рамках правил игры властей»,- в беседе с «Аравот» отметил политолог Степан Григорян.

А властям, по его словам, не нужно, чтобы в парламенте были общественно значимые деятели, люди принципиальные, которые не молчат.

Наш собеседник уверяет, что круги власти разными путями посылают «месседжи» оппозиционным силам и альянсам, таким образом конкретизируя для себя список нежелательных лиц.

Читайте интервью полностью в печатном номере «Аравот» от 21.01.2017г