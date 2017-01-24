Антисемитское заявление замглавы Госдумы возмутило еврейскую общественность России

В России продолжаются жаркие дискуссии по вопросу о намерении передать Русской православной церкви знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. В связи с этим заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают евреи, являющиеся потомками тех, кто раньше рушил русские храмы. При этом он подчеркнул, что им не удастся остановить передачу Исаакия РПЦ. Толстой подчеркнул, что «главный православный собор Петербурга будет действующим собором», передает радиостанция «Эхо Москвы».

Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой:

«Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Борух Горин, глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России:

«Дело в том, что если бы эта фраза прозвучала в руках некоего публициста, то это было НРЗБ для спора – для исторического спора, для спора морального, этического. Но прозвучала эта фраза из уст спикера Государственной думы Российской Федерации. И вице-спикеру Государственной думы Российской Федерации на мой взгляд, стоило бы много раз подумать, прежде чем рассуждать о генетических связах, поскольку он не представляет некую национальную многоэтничную группу. Он является вице-спикером Государственной думы Российской Федерации, то есть национального собрания, представляющего все народы Российской Федерации, в том числе, и евреев.

И в связи с этим его заявление не просто сомнительно, а оно абсолютно недопустимо и мне бы очень хотелось знать оценку руководства Государственной думы, руководства страны такого рода заявлениям, которые, на мой взгляд, совершенно подрывают основы современной России, современного общества.

Но вернемся все-таки к Петру Толстому, правнуку. Он рассуждает о правнуках и говорит как праправнук человека, в свое время преданного анафеме православной церковью России. Значит ли это, что он несет такую же ответственность за то, что происходило в 17-м году с храмами православной церкви, когда рушили их, конечно, не только евреи, а рушили люди разных национальностей и вероисповеданий? И среди них, конечно, было огромное количество толстовцев, которые рушили церкви, в том числе, из-за того безобразного отношения, которое тогдашняя православная церковь проявляла к великому гуманитарному мыслителю, великому писателю земли русской Льву Николаевичу Толстому. Это, так сказать, просто, если уже вспоминать родственные связи.

Что же до того, насколько люди, вышедшие из черты оседлости или не вышедшие из черты оседлости, несли ответственность за разрушение храмов, то я хочу напомнить, что в советской России было разрушено в процентном отношении синагог значительно больше, чем православных храмов. Значит ли это, что сегодня российские евреи должны предъявлять претензии русским, должны предъявлять претензии Толстым или вице-спикерам Государственной думы, которая, конечно, является преемником российской государственной власти.

Вот все эти вопросы очень важно прояснить. Но еще лучше – задать их себе перед тем, как делать такие безумные заявления.

Я лично считаю (заявление Толстого – прим. Ред.), открытым антисемитизмом, чего уж там. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщения, а обобщения националистические, в данном случае юдофобские. Отдельно можно заметить, что это никак не соответствует реальности, потому что не существует никаких единых взглядов на возвращение Исаакиевского собора не то что у еврейской общины России, но у евреев России как индивидуумов. Есть совершенно разные взгляды на этот вопрос.

И уж, конечно, это никак не связано с тем, как вели себя те или иные прадеды. Например, мой прадед, будучи кантором и резником был лишенцем, то есть лишен избирательного права. В разрушении русских церквей, конечно, никакого участия не принимал. На мои отношения с Русской православной церковью и к возвращению храмов это, конечно, не оказывает ровно никакого влияния. Было что-то сто лет назад, сейчас некая другая реальность. Эта реальность рассматривается, соответственно, не потомками, а самостоятельно мыслящими людьми. Поэтому, конечно, это грубая националистическая пропаганда, мало скрытый антисемитизм.

Если Петр Олегович сказал что-то не то, что он думал, и, таким образом, его слова были неправильно поняты, или он сказал необдуманные вещи, которые не выражают то, что он хотел сказать, соответственно, он должен свою мысль разъяснить для того, чтобы это мнение было изменено».

Борис Вишневский, депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга:

«У меня в этом (в том, что высказывание Петра Толстого содержит признаки антисемитизма – прим. Ред.) нет ни малейших сомнений. Мне уже прислали это «замечательное» в кавычках высказывание. Но я никогда не переоценивал культурный уровень большей части депутатов Государственной думы, особенно относящихся к «Единой России», особенно бывших ведущих федеральных каналов, таких, как господин Толстой.

Я намерен, посоветовавшись с юристами, свои претензии облечь в форму официального заявления, возможно, в Следственный комитет, возможно, в прокуратуру. Поскольку полагаю, что то, что себе позволил господин Толстой, вообще, должно квалифицироваться как разжигание межнациональной вражды – это, во-первых.

Во-вторых, на мой взгляд, в нормальной стране после такого он бы лишился не только поста вице-спикера, но и депутатского мандата. Причем его собственная партия изгнала немедленно из своих рядов, чтобы он не ее не позорил и не тянул ее на дно, как камень на шее.

По существу комментировать это невозможно. Единственное, что хотел бы напомнить – что большую часть, в том числе, и храмов после революции разрушили самые что ни на есть представители якобы поголовно обожавшего царя российского народ, потому что церковь выступавшая в полнейшей симфонии с самодержавной властью, мягко говоря, не вызывала у народа в то время ни малейших симпатий. Именно поэтому, в том числе, и были разрушены храмы.

Что касается ситуации с Исаакиевским собором, то, что происходит сегодня – ну, господин Толстой или сознательно лжет или, вообще, ничего не понимает в этой ситуации. Там речь идет исключительно о стяжательстве со стороны церкви, а отнюдь не о защите прав верующих, которые никто не ущемляет, никто не хочет лишить их возможности приходить в Исаакиевский собор на службу, как они приходят туда сейчас в среднем по два раза в день. Приходит на эти службы «огромное» количество народу, примерно по 30 человек на каждую.

Это то, что я могу сказать по существу. А что до остального – сложно что-то говорить о людоедских высказываниях. Могу только брезгливо поморщиться и сказать, что в приличном обществе такому человеку руки бы больше никто не подал. Но, видимо, те, кто его окружает в Государственной думе, мало чем отличаются от него».