После инаугурации Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения

Голос Америки. После инаугурации президента Дональда Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения.

Страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и правах ЛГБТ, были удалены.

Появилась цитата Трампа с его известным предвыборным призывом «Вернем Америке величие». Кроме того, появились новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.

Администрация выделила шесть тем и изложила свои предложения в этих областях. Вкратце, они таковы:

– План «Америка прежде всего» в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США.

– План «Америка прежде всего» в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями.

– Предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4 процента.

– Планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

– Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия.

– Раздел «Торговые отношения, работающие для всех американцев», призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Фото – Голос Америки