Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:40 | Январь 24 2017

После инаугурации Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения

После инаугурации Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения

Голос Америки. После инаугурации президента Дональда Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения.

Страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и правах ЛГБТ, были удалены.

Появилась цитата Трампа с его известным предвыборным призывом «Вернем Америке величие». Кроме того, появились новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.

Администрация выделила шесть тем и изложила свои предложения в этих областях. Вкратце, они таковы:

– План «Америка прежде всего» в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США.

– План «Америка прежде всего» в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями.

– Предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4 процента.

– Планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

– Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия.

– Раздел «Торговые отношения, работающие для всех американцев», призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Международные
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