Из дома охранника «Газпрома» украли «золотой» унитаз стоимостью в 200 тысяч рублей

«Известия». Унитаз стоимостью 200 тыс. рублей украли у сотрудника службы безопасности «Газпрома» в поселке Сосенское в «новой Москве». Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

В краже, которая произошла в конце декабря, подозревают рабочих-мигрантов, которые делали ремонт в новой квартире охранника, сообщает телеканал «360». По словам сотрудника службы безопасности российского холдинга, когда он пришел проверить ход ремонтных работ, ремонтников уже не было. Помимо «золотого» унитаза, также исчезли некоторые другие детали от сантехники.

«В квартире он не проживал, а купил ее недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в поселке Сосенское расположено одно из учреждений «Газпрома», — цитирует Life.ru слова источника.

Фото – «Известия»