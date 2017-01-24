Эра популизма

Я понимаю, что политики продают то, что купят у них «потребители» (граждане) собираются. В Армении этот «продукт» известен: «Дорогие люди, эти власти грабят вас, ведут страну к гибели, вы бедны, они богаты, пьют кровь народа, а вот когда мы придем, все исправим, потому что мы честные, власть должна быть возвращена народу». Причем, это говорят и те, кто 10 или 20 лет назад сами обвинялись в «кровопийстве» и «узурпации власти».

Но вот, как оказывается, и в Соединенных Штатах, где ВВП доход на душу населения в 18 раз выше, чем в Армении, происходит то же самое. Посмотрите, что говорит новый президент США, миллиардер Дональд Трамп: «Мы возвращаем сейчас народу власть, которую слишком долго удерживали политики в Вашингтоне. Слишком долго небольшая группа политиков в Вашингтоне процветала, в то время как народ страдал. Истеблишмент защищал себя, а не народ. Их победы не стали вашими победами, триумфы – вашими триумфами. Небогатые семьи страдали. Клянусь, это изменится». И здесь тоже, оказывается, «бедные» страдают, хотя доходы этих «бедных» несравнимы с доходами бедных здесь. Там тоже страна шла к гибели, рушилась экономика, армия становилась слабой. Словом, «преступный режим» в США разрушал страну, но вот пришел «болеющий проблемами нации» Трамп, который, конечно, решит все проблемы страны, отнимет у богатых (кроме себя) все их состояние и раздаст бедным.

Из этого вывод: популизм «съедается» не только тогда, когда граждане бедны и не могут оплатить, например, счета за коммунальные услуги. «Перевариваемость» популизма зависит не от пустоты желудка, а головы, отсутствия мозговых извилин. А пустоголовых людях достаточно в любой стране, и они с легкостью заглатывают популистскую наживку: «О, народ, ты страдаешь, и я пришел освободить вас от ваших страданий». На самом деле, если кто-то по какой-либо причине страдает, то только из-за своего ума.

Популизм может быть не только социальным, но и националистическим, расистским: «эти наркоманы-мексиканцы наводнили нашу страну», сексистские – «эти женщины пригодны только для одного» и так далее. Сейчас мы живем в век популизма: примерно такое же положение царит в Британии, Польше (где руководство жутко не любит русских, но применяет путинские пропагандистские формулировки), Австрии, Венгрии, Греции, Франции.

«Противоядие» для этого – иметь интеллектуальную элиту, которая скажет – «люди, не верьте в эти сказки».

Только надо не бояться говорить это.