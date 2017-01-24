Ш.Кочарян: руководству Азербайджана давно пора смириться с неизбежностью перспективы признания НКР

Ответ заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна на вопрос агентства «Panorama.am».

Вопрос: Г-н Кочарян, как Вы прокомментируете сегодняшнее абсурдное заявление президента Азербайджана, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

Ответ: Тот факт, что государство Азербайджан впервые появилось на карте мира менее ста лет назад, не может служить оправданием для незнания руководством Азербайджана основополагающих норм международного права.

Стоит еще раз напомнить о том, что согласно Уставу ООН статус самоопределившегося субъекта решает его народ, а территориальная целостность государства не может быть противопоставлена праву народа на самоопределение.

Руководству Азербайджана давно пора прочитать Устав ООН, чтобы не выглядеть смешным бряцая своей неграмотностью, и смириться с неизбежностью перспективы признания Нагорно-Карабахской Республики.

От редакции: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, как цитируют азербайджанские СМИ, что «мы никогда не допустим создания на территории Азербайджана второго вымышленного армянского государства. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Надеющиеся на это пусть не ждут понапрасну. Этого не будет».