Кто из армянской делегации участвует в зимней сессии ПАСЕ

В зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, начавшей свою работу в Страсбурге, из армянской делегации не принимают участия только глава парламентской фракции АНК Левон Зурабян и из фракции ОЕК Мгер Шахгелдян. Об этом в беседе с Aravot.am сообщил член армянской делегации в ПАСЕ, депутат от РПА Самвел Фарманян.

Напомним, что ранее были сведения, что возможно в работе ПАСЕ на зимней сессии не примут участия депутаты Микаел Мелкумян, Левон Зурабян, Мгер Шахгелдян, Армен Рустамян ввиду подготовки к предстоящим в апреле парламентским выборам.

Самвел Фарманян также сообщил, что вопрос о назначении специального докладчика по делу итальянского делегата Луки Волонте, обвиняемого прокуратурой Милана в получении взяток от Азербайджана, будет решен в среду.

В Комитете ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека был также рассмотрен вопрос о невыполнении Азербайджаном решения Европейского суда по правам человека по политическому заключенному Ильгару Мамедову, в связи с чем было принято решение направить в начале марта в Баку специальную миссию, чтобы передать азербайджанским властям письменное обращение, в котором выражается глубокая обеспокоенность по поводу невыполнения решений ЕСПЧ.