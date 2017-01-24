Арут Сасунян: Трамп еще далек от Нобелевской премии и решения Карабахской проблемы – «168 жам»

Издатель и редактор газеты «California Courier» Арут Сасунян считает, что во внешней политике США сохраняется весьма большая неопределенность. По его словам, сегодня никто не в состоянии предсказать, каким путем будут развиваться российско-американские отношения, хотя Трамп и Путин несколько раз высказывались о своем хорошем отношении друг к другу.

«Если это хорошее отношение будет продемонстрировано конкретными шагами и даст результат, то это будет очень позитивно с точки зрения мирового порядка и международных отношений. Естественно, что если две большие страны найдут язык друг с другом, то для таких небольших стран как Армения станет намного проще ориентироваться и находить решение своих проблем», – отмечает Арут Сасунян.

Комментируя статью в журнале «Washington Times», автор которой высказывает надежды, что президент США может получить Нобелевскую премию мира за усилия в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, Сасунян отмечает, что это слишком большие предположения автора, потому что Трамп только приступает к своим обязанностям, и какого-либо мнения или позиции по вопросу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта не высказывал. «Он пока еще очень далеко от Нобелевской премии и урегулирования Карабахского конфликта», – отмечает издатель газеты «California Courier».

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»