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Радио Азатутюн. Премьер-министр Армении Карен Карапетян с двухдневным официальным визитом прибыл в Москву. Вскоре после полудня самолет главы армянского правительства приземлился в аэропорту «Внуково-3». Премьер-министр Армении, напомним, посещает Москву по приглашению премьер-министра России Дмитрия Медведева. На повестке дня переговоров вопросы, касающиеся торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сфер, а также вопросы, касающиеся реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание будет уделено сотрудничеству между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза. По результатам переговоров ожидается подписание ряда межгосударственных и межправительственных документов. Фото – Радио Азатутюн

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