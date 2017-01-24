Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:46 | Январь 24 2017

Карен Карапетян с двухдневным официальным визитом прибыл в Москву

Карен Карапетян с двухдневным официальным визитом прибыл в Москву

Радио Азатутюн. Премьер-министр Армении Карен Карапетян с двухдневным официальным визитом прибыл в Москву.

Вскоре после полудня самолет главы армянского правительства приземлился в аэропорту «Внуково-3».

Премьер-министр Армении, напомним, посещает Москву по приглашению премьер-министра России Дмитрия Медведева.

На повестке дня переговоров вопросы, касающиеся торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сфер, а также вопросы, касающиеся реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание будет уделено сотрудничеству между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза.

По результатам переговоров ожидается подписание ряда межгосударственных и межправительственных документов.

Фото – Радио Азатутюн

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Рубрики: Международные, Политика
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