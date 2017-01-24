Отставка Овика Абраамяна произошла при непосредственном участии именно российских властей: «Айкакан жаманак»

19-го января стало известно, что Овик Абраамян «для прояснения своей политической позиции, места и роли с неожиданным визитом отбыл в Москву», из-за чего не участвовал в первом в этом году заседании Исполнительного органа Республиканской партии. В тот же день пришла новость, что Овик Абраамян встретился в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Эту информацию, кажущуюся на первый взгляд недостоверной, на одном из новостных сайтов в субботу в своем комментарии подтвердил сам Абраамян. Он рассказал, что встреча состоялась по его инициативе.

«Один из наших соотечественников, ведущий бизнес в Сочи, столкнулся в своей предпринимательской деятельности с проблемами, и я попросил премьер-министра России Дмитрия Анатольевича поддержать нашего соотечественника в рамках закона», – сказал Абраамян. На вопрос, обсуждались ли политические аспекты, Овик Абраамян ответил: «Нет, к сожалению, больше я не могу ничего сказать».

Сообщивший о неожиданном визите Абраамяна в Москву и встрече с Медведевым сайт вчера опубликовал еще одну интересную новость. Согласно информации, во время одного из заграничных перелетов пересеклись «воздушные» пути Роберта Кочаряна и Овика Абраамяна, они встретились в самолете и между ними состоялся частный разговор в течение почти 40 минут».

В тексте речь вроде шла о визите в ​​Москву. Однако визит 19 января Овика Абраамяна и его встречу с Медведевым, следует рассматривать в контексте продолжения событий 2015 года. Эксперты по поводу визита Абрамяна напоминают, что отставка Овика Абраамяна произошла как раз при непосредственном участии российских властей, после провала «буржуазно-демократической революции» и попыток провалить конституционный референдум. В итоге Абраамян был фактически вытолкнут из политического процесса. Теперь, согласно этому анализу, ситуация изменилась, вернулся Гагик Царукян, и, следовательно, из-за чего в планах считающегося человеком Москвы Карена Карапетяна возникла путаница.

Анна АКОБЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»