Проведение свободных и справедливых выборов – главный приоритет властей страны: Эрмине Нагдалян в ПАСЕ

23 января на начавшейся в Страсбурге сессии ПАСЕ глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер НС РА Эрмине Нагдалян в очередной раз воспользовалась как поводом форматом текущего доклада Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ, чтобы рассказать о процессах, последовавших за конституционными реформами после референдума, и предстоящих парламентских выборах в Армении. В своем выступлении вице-спикер армянского парламента представила европейским коллегам суть конституционной реформы, считая ее «жизненно важной для построения более стабильного и демократического конституционного строя и обеспечения верховенства закона».

Она также отметила, что основной пакет законодательных изменений запланирован на 2017 год, опять-таки в тесном сотрудничестве с Венецианской комиссией и другими заинтересованными международными структурами. Эрмине Нагдалян заверила, что проведение свободных и справедливых выборов на основе нового Избирательного кодекса является главным приоритетом властей страны, а их легитимность и надлежащее проведение гораздо важнее, чем результаты.

В этом контексте вице-спикер НС РА напомнила европейским парламентариям о том, что в апреле прошлого года Азербайджан развязал агрессию по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также о последних военных диверсиях уже на границе с Арменией, что было осуждено международным сообществом, и подчеркнула, что Армения несмотря ни на что не отказалась от своего демократического пути развития и придерживается мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.