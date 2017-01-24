«Блок ОНС-Сейран Оганян-Вардан Осканян – временный, есть договоренность»: Гагик Саруханян

«Если мы завтра-послезавтра окажемся в парламенте, я продолжу утверждать то, что говорил раньше: буду говорить о развале армии, о запущенности, и он должен будет отчитаться», – сказал в беседе с Aravot.am ветеран-доброволец, член ОНС Гагик Саруханян, который хотя и был постоянным критиком Сейрана Оганяна, однако накануне во время голосования Представительского Совета руководящего органа ОНС проголосовал за присоединение к блоку.

«Это целевой блок. Если целью стоит низложить эти власти, значит, надо низложить ее общими усилиями. Все говорят – объединимся, будем едины. С кем объединяться? Вы можете перечислить те силы, которые в действительности хотят в стране перемен? Теперь они [блок] хотят смены власти? Очень хорошо, и я тоже хочу. Мы идем побеждать, а не занимать места. Если даже будет близкий мне человек, и выяснится, что он вор и нарушил закон, его будут судить. Я хозяин своих слов, но я не суд, чтобы судить этого человека», – сказал господин Саруханян, подразумевая в виду Сейрана Оганяна.

На наш вопрос, считает ли он, что можно вести борьбу и вместе с покинувшими власть, согласно его характеристике, расхитителями и преступниками, господин Саруханян ответил: «Лишь бы избавиться от этой власти. Этот блок временный, есть договоренность, что он будет существовать год, два, до роспуска парламента, в случае победы».