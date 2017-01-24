Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:36 | Январь 24 2017

Встречи Царукяна и Осканяна не было: официальное опровержение

Встречи Царукяна и Осканяна не было: официальное опровержение

Некоторые СМИ намеренно распространили дезинформации о том, что якобы имела место встреча Царукяна и Осканяна, в ходе которой была исключена возможность сотрудничества.

Я выступаю с официальным опровержением – встреча Царукяна и Осканяна не имела места, и, следовательно, какой-либо вопрос не обсуждался. Что касается сотрудничества, то необходимости в официальной встрече или официальных переговорах для этого нет.

Ряд членов правления «Единения» имеют с Царукяном нормальные человеческие отношения, высоко ценят пройденным с ним совместный путь, различают такие понятия как сотрудничество, уважение и списки.

Пресс-секретарь партии «Единение» Арегназ МАНУКЯН

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Рубрики: Политика
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