Разъяснение по поводу заявления партии, возглавляемой Айрикяном

Как известно, председатель ОНС Паруйр Айрикян заявил, что возглавляемая им партия присоединяется к блоку партий «Единение», «Третья республика» и Демократической партии Армении. По этому поводу в прессе и соцсетях появились различные комментарии.

Хочу напомнить, что в совместном заявлении блока было отмечено: «Блок открыт и готов сотрудничать с теми политическими силами и объединениями, общественными структурами и отдельными личностями, которые разделяют наши тревоги и взгляды». Следовательно, если есть присоединяющиеся к этому заявлению, приветствующие идеи блока, то мы принимаем это к сведению, и для нас непонятны возникшая шумиха и спекуляции.

Мы уверены, что в ближайшее время еще будут присоединяющиеся другие политические силы, объединения, общественные структуры и отдельные личности.

Пресс-секретарь партии «Единение» Арегназ МАНУКЯН