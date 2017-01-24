Наира Зограбян призвала ПАСЕ очнуться от летаргического сна и предотвратить экстрадицию Александра Лапшина в Азербайджан

В своем вчерашнем выступлении на пленарном заседании ПАСЕ член армянской делегации Наира Зограбян призвала европейских коллег обратить внимание на беспрецедентное явление, связанное с решением об экстрадиции в Азербайджан задержанного в Минске блогера Александра Лапшина, тем более, что одной из главных тем в повестке зимней сессии является защита журналистов и свободы слова.

Она напомнила, что Лапшин имеет российское и израильское гражданство, и был объявлен в розыск по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что блогер в 2011 и 2012 годах посетил Нагорно-Карабахскую Республику для проведения журналистского расследования. «Я думаю, что настало время, чтобы наша Ассамблея наконец-таки обратила внимание на такое ​​позорное явление, как «черный список» Азербайджана, в который в настоящее время включены 600 человек, объявленные «персоной нон грата», из которых 180 являются журналистами и экспертами, которые посетили Нагорный Карабах для выполнения своего журналистского долга», – призвала Наира Зограбян.

Она отметила, что молчание ПАСЕ предосудительно и призвала очнуться от летаргического сна, отреагировав на эту позорную политику, направленную против свободы слова, совести и прессы. Наира Зограбян вновь призвала вмешаться и не допустить экстрадицию Александра Лапшина в Азербайджан.