Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 09:20 | Январь 25 2017

Армения направит 2 млрд драмов на софинансирование покупки российского оружия в кредит

Армения направит 2 млрд драмов на софинансирование покупки российского оружия в кредит

razm.info. По одному из принятых 19 января решений, правительство РА выделит примерно 2 млрд. 94 млн. драмов на софинансирование приобретаемого у России по 5 договорам вооружения по кредиту на сумму 200 млн. долларов. Об этом сообщается в опубликованном 23 января решении.

В обосновании проекта решения говорится: «В рамках заключенного между правительствами РА и РФ соглашения о предоставлении РА государственного кредита на экспорт по линии 5 договоров, заключенных между МО РА и АО РФ «Рособоронэкспорт» в размере 10 процентов со стороны РА 2․093․655,0 тысяч драмов, эквивалентных 246.312.263,6 российским рублям.

Фото – Razm.info

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Рубрики: Военные, Международные
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