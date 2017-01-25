Жесткий ответ главы МИД Кипра на эмоциональный вопрос азербайджанского делегата

На пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) члены азербайджанской делегации вновь подняли вопрос Карабахского конфликта. В работе Ассамблеи в качестве гостя участвовал министр иностранных дел Кипра, председатель Комитета министров СЕ Иоаннис Касулидис.

Азербайджанский делегат Рафаел Гусейнов, напомнив, что 2017 год объявлен международным годом семьи, высказал мнение, что Совет Европы, по большому счету, представляет собой семью из 47 стран, и неприемлемо, чтобы между странами – членами этой семьи были конфликты.

После эмоциональных высказываний, азербайджанский делегат спросил, какие шаги могут быть предприняты со стороны СЕ, чтобы структура «действительно стала семьей 47 стран-членов организации». На эмоциональный вопрос председатель Комитета министров СЕ дал сухой ответ: «У Совета Европы нет мандата на разрешение конфликтов». Затем продолжил: «Решение этого вопроса предоставлено другим международным структурам. Несмотря на это обстоятельство, мы должны быть уверены, что все люди, живущие на территории Европы, могут пользоваться инструментами защиты прав человека СЕ, в частности, Европейской конвенцией по правам человека. И задача СЕ обеспечить сотрудничество и диалог между странами – членами организации. Свидетельством сказанного является то, что в прошлом году Генеральный секретарь СЕ направил мониторинговую группу в Крым. Думаю, это будет шагом вперед, благодаря которому мониторинговые структуры СЕ начнут действовать в Крыму».

В то же время министр ИД Кипра констатировал, что Крым – не единственный в Европе конфликт, и то же самое касается других конфликтов. Он констатировал, что эти вопросы обсуждались и в мае, на заседании Комитета министров СЕ в Софии.