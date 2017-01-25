«Я говорил об этом президенту Армении около двух лет назад»: генеральный секретарь Совета Европы

На пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил с речью, а затем ответил на вопросы делегатов генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Азербайджанский делегат Рафаэль Гусейнов поднял вопрос погибшего 29 декабря азербайджанского офицера, который якобы, по его словам, стал жертвой зверств армянской стороны.

Он поинтересовался у генерального секретаря, какие рычаги ЕС сможет использовать в вопросе привлечения армянской стороны к ответственности. Т.Ягланд ответил в том стиле, в каком он несколько недель назад выступил с заявлением по этому вопросу, в котором выразил обеспокоенность в связи с инцидентом на границе Армении и Азербайджана.

Напомним, что 29 декабря азербайджанские подразделения совершили попытку диверсионного проникновения возле села Чинари Тавушской области Армении, в результате которой погибли 3 армянских военнослужащих. Азербайджанская сторона, по сообщению Минобороны Армении, понесла 7 потерь, причем тело одного из погибших осталось на территории Армении. Тогда как с трибуны ПАСЕ г-н Ягланд, по сути, направил критику в адрес армянской стороны, заявив, что призывает стороны соблюдать соглашение о прекращении огня, учитывая гуманитарный характер вопроса.

Затем, он добавил: «Я объявляю об этом и сейчас, так как говорил об этом президенту Армении еще около двух лет назад».