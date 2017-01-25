Спор между армянской и украинской делегациями по неблагоприятной для Армении формулировки: видео

Вчера на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был заслушан доклад члена украинской делегации Владимира Арьева «О нападениях на журналистов и свободе прессы в Европе». Он был подготовлен на основе деятельности онлайн-платформы по усилению защиты журналистики и безопасности СМИ, созданной Советом Европы в апреле 2015 года.

В пункте 9 резолюции по докладу нашла место неблагоприятная формулировка по поводу Армении и Нагорного Карабаха. В нем, в частности, говорится: «Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность тем, что защита свободы прессы, которая определена также в статье 10 Европейской конвенции о правах человека, отсутствует на тех территориях государств-членов, которые фактически контролируются сепаратистскими режимами, в частности, в Нагорном Карабахе Азербайджана, в Абхазии и Южной Осетия Грузии, в Приднестровье Молдовы. Поэтому особое внимание уделяется журналистам-расследователям, которые осмеливаются проливать свет на эти абсолютно темные, непрозрачные и неуправляемые территории».

Выступивший в ходе дискуссии после доклада член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян выразил свое возмущение по поводу этой проблематичной формулировки, задав риторический вопрос – с какой целью эта формулировка появилась в резолюции. Он уверенно заявил, что причина в том, что этого пожелало азербайджанское правительство, а не потому, что они обеспокоены свободой прессы. В связи с этим г-н Фарманян сказал: «Если бы они были обеспокоены свободой прессы, то позаботились бы о ситуации в Азербайджане».

Еще один вопрос, который поднял Фарманян, почему украинский делегат решил внести в свой доклад подобную формулировку, даже не посетив при этом Нагорный Карабах, не приняв во внимание доклады таких организаций, как Freedom House и «Репортеры без границ», в которых зафиксировано, что ситуация со свободой прессы в НКР выше, чем в Азербайджане. Фарманян также напомнил Арьеву об интервью азербайджанским СМИ, в котором он сообщил, что его бабушка азербайджанка. Армянский делегат призвал проголосовать за поправку об исключении данной формулировки из резолюции.

В ответ Арьев заявил, что другая его бабушка русская, а дед еврей, но он все равно не поменяет свою позицию, а затем объявил, что армянский делегат пытается оказать давление на другие делегации.