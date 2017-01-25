Неблагоприятная формулировка сохранена: в ПАСЕ отклонили предложение армянской делегации

Во время вчерашнего голосования в ПАСЕ 32 голосами «за», 96 «против» было отклонено предложение армянской делегации пересмотреть пункт 9 доклада члена украинской делегации Владимира Арьева «О нападениях на журналистов и свободе прессы в Европе», в котором говорится:

«Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность тем, что защита свободы прессы, которая определена также в статье 10 Европейской конвенции о правах человека, отсутствует на тех территориях государств-членов, которые фактически контролируются сепаратистскими режимами, в частности, в Нагорном Карабахе Азербайджана, в Абхазии и Южной Осетия Грузии, в Приднестровье Молдовы.

Поэтому особое внимание уделяется журналистам-расследователям, которые осмеливаются проливать свет на эти абсолютно темные, непрозрачные и неуправляемые территории».