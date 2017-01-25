Политолог Александр Маркаров: Гагик Царукян сыграет большую роль

То, что в политической сфере Армении в данный момент идет этап формирования предвыборных альянсов, политолог Александр Маркаров считает нормальным и логичным продолжением перемен в политическом ландшафте после конституционных изменений.

Выступая вчера в Пресс-клубе «Энаран» по поводу процесса внутриполитических перегруппировок, политолог сообщил, что партии достаточно хорошо изучили свои возможности и потенциал, а, следовательно, предпочтение при вступлении в предвыборную борьбу отдали альянсам. Время существования формируемых в настоящее время альянсов, по мнению политолога, зависит от того, на какой базе они объединяются. Если это идеологическая основа, то альянс просуществует долго, в противном случае он очень быстро распадется. В оппозиционном крыле политолог видит те политические силы, которые обладают потенциалом для победы, или же набора значительного числа голосов. Но есть также силы, которые создают больше шума, нежели имеют шансов.

Возвращение бывшего лидера ППА Гагика Царукяна на политическую арену, по словам Александра Маркарова, изменило потенциал, который имеет ППА. Он считает, что Гагик Царукян может сыграть значительную роль в политике и в предстоящих избирательных процессах, благодаря своим личным и организационным ресурсам.

«Процветающая Армения» с Гагиком Царукяном и без него – это две разные политические силы, имеющие различный политический вес. Сегодня альянс идет на некоторый ребрендинг, когда есть имя, и вокруг него формируется объединение», – отмечает политолог. Он убежден, что ППА имеет возможность заполучить голоса протестного электората. Но это зависит от того, кто будет находиться в альянсе «Царукяна». «Может быть, они вовлекут некоторые оппозиционные силы и деятелей, которые, конечно, понимают, что в одиночку не сумеют получить доступ к парламенту следующего созыва. Здесь возникнет та же самая проблема, которая всегда существует в армянской действительности, является ли такой альянс программным или нет».