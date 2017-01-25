Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:15 | Январь 25 2017

Эдуард Шармазанов – о выходе Овика Абраамяна из РПА

Эдуард Шармазанов – о выходе Овика Абраамяна из РПА

«Через 2 дня РПА проведет заседания Исполнительного органа и Совета. На волнующие вас вопросы я отвечу после заседаний», – сказал в беседе с Aravot.am пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос об выходе из партии бывшего премьер-министра, заместителя председателя РПА Овика Абраамяна.

Овик Абраамян объявил, что останется в политике. Пресса опубликовала сообщения, что Овик Абраамян выступит вместе с Гагиком Царукяном.

«А вообще, каждый вправе сам выбирать, как ему продолжать политическую деятельность», – сказал Эдуард Шармазанов.

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Рубрики: Политика
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