Эдуард Шармазанов – о выходе Овика Абраамяна из РПА

«Через 2 дня РПА проведет заседания Исполнительного органа и Совета. На волнующие вас вопросы я отвечу после заседаний», – сказал в беседе с Aravot.am пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос об выходе из партии бывшего премьер-министра, заместителя председателя РПА Овика Абраамяна.

Овик Абраамян объявил, что останется в политике. Пресса опубликовала сообщения, что Овик Абраамян выступит вместе с Гагиком Царукяном.

«А вообще, каждый вправе сам выбирать, как ему продолжать политическую деятельность», – сказал Эдуард Шармазанов.