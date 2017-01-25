«Во-первых Арцах не был, не является и не будет территорией Азербайджана. А значит, претензии лидера Азербайджана в отношении Арцаха являются более чем безосновательными и абсурдными.

Скорее Каспийское море полностью превратится в пресное, чем Арцах станет частью Азербайджана», – отметил в беседе с Aravot.am вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что они «никогда не позволят создать второе армянское государство на землях Азербайджана», и еще – «никогда не предоставят независимость Нагорному Карабаху».