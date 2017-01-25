Левон Зурабян обещает: после прихода к власти «Наирит» заработает, а экс-премьера привлекут к ответственности

23 января в гостинице «Ани» наиритцы организовали обсуждения по вопросу завода «Наирит». На обсуждения были приглашены представители разных партий. Член координационного совета завода Карине Шахвердян во время обсуждений сказала, что в июле прошлого года бывшему премьер-министру было направлено письмо по поводу нового инвестора завода. Не получив ответа, наиритцы вновь начали акции протеста у здания правительства. Затем, согласно госпоже Шахвердян, они встретились с тогдашним министром энергетики и природных ресурсов Йоляном: «Но Йолян сказал, что в курсе, он получил письмо, но это не было инвестицией, а сумму под проценты. Мы рассказали руководителю Холдинга («EU-ASIA Business Finance Center Holding»), он опроверг, сказал, что это неправда, он намерен инвестировать».

Бывший директор завода Карен Исраелян во время обсуждения напомнил о заявлениях бывшего и действующего премьер-министров по поводу задействования завода, согласно которым, никаких серьезных инвестиционных предложений для запуска «Наирита» не поступало, после чего Исраелян вспомнил о последнем инвесторе – Ашоте Григоряне, который уже несколько месяцев заявляет, что готов инвестировать, для чего необходима и поддержка правительства. Карен Исраелян коснулся также процесса банкротства завода, отметив, что цех по производству каучука надо продать, и вообще, этот процесс банкротства означает гибель завода. «Придя к власти, мы возобновим работу завода «Наирит», – сказал во время обсуждений Левон Зурабян. По его словам, они не только вновь запустят завод, но и привлекут к ответственности всех тех, кто допустил злоупотребления в отношении завода, в том числе и бывшего премьер-министра Тиграна Саргсяна.

По словам Левона Зурабяна, «Наирит» в Армении является локомотивом химического производства, и если его не запустить вновь, то у нас не будет производства. Левон Зурабян напомнил, что на заводе «Наирит» дважды проводился аудит, то есть, имеются конкретные расчеты, что завод можно перезапустить. Присутствовавшие на обсуждении представители разных политических сил («Армянское Возрождение», «Альянс», «Свободные демократы», общенациональное движение «Единство») заверили, что поддержат наиритцев, и завод надо перезапустить.

Представитель общенационального движения «Единство» Геворг Петросян, обратившись к Левону Зурабяну по поводу решения проблем, связанных с заводом, сказал: «Вы и сейчас имеете власть, вы находитесь в Национальном Собрании». В ответ Зурабян сказал, что они в течение этих лет всегда говорили о проблемах, и ведут работу. Геворг Петросян в свою очередь ответил, что не надо превращать проблему завода в предвыборную агитацию, и она не имеет отношения к предвыборной кампании.