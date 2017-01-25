Россия и Армения «могут создать совместный фонд инвестиционного сотрудничества»: «Коммерсант»

Россия и Армения могут создать совместный фонд инвестиционного сотрудничества. Как сообщил вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном, премьеры двух стран договорились дать профильным ведомствам поручения о проработке этого вопроса. Об этом передает российское издание «Коммерсант».

Вчера в подмосковных Горках состоялись переговоры премьер-министров России и Армении Дмитрия Медведева и Карена Карапетяна. «Несмотря на международную конъюнктуру, на изменение цен на энергоносители и целый ряд других экономических моментов, товарооборот у нас стабильный», — констатировал господин Медведев, добавив, что импорт из Армении в Россию за 2016 год вырос на 70%. В частности, существенно вырос импорт продовольственных товаров — по словам Дмитрия Медведева, это связано со вступлением Армении в Евразийский экономический союз.

Далее издание пишет: «Карен Карапетян, отметив широкое присутствие российского капитала в экономике Армении, заявил, что «успокаиваться не стоит»: армянская сторона приехала в Москву с новыми предложениями по расширению сотрудничества двух стран. Так, сегодня на переговорах обсуждалась, в частности, идея создания специального фонда инвестиционного сотрудничества. Как сообщил по итогам встречи Дмитрий Медведев, премьеры двух стран договорились дать поручения профильным ведомствам проанализировать возможность создания такого фонда, направления инвестиционного сотрудничества, а также источники финансирования.

Помимо экономических тем на переговорах поднимались и вопросы гуманитарного сотрудничества — сегодня было подписано соглашение возможности о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран. Напомним, этот вопрос обсуждался еще во время визита Дмитрия Медведева в Ереван в апреле прошлого года (см. “Ъ” от 8 апреля 2016 года) — тогда российский премьер заявил, что эта инициатива свидетельствует об «особом характере отношений» между Москвой и Ереваном. Как пояснил сегодня господин Медведев, граждане РФ смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам».

Фото – «Коммерсант»