Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:52 | Январь 25 2017

Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов

Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов

Радио Свобода. Президент США Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Строительство было остановлено при Бараке Обаме из-за протестов экологов и индейцев. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Сооружение нефтепровода Dakota Access Pipeline обойдется в 3,8 миллиарда долларов. По нему нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс. Противники строительства считают, что нефтепровод ухудшит ситуацию с доступом к питьевой воде для племени индейцев сиу и людей, живущих вниз по течению Миссури, и будут уничтожены священные для индейцев места.

На одном из участков прокладки нефтепровода в Северной Дакоте за последнее время проходили демонстрации протеста. Полиция неоднократно задерживала участников акций. В начале декабря 2016 года американское правительство объявило, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки.

Фото – Радио Свобода

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Рубрики: Международные
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