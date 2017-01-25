Сделать позитивный выбор

Честно говоря, наблюдая за избирательными процессами, у меня возникает большой соблазн проголосовать в пользу партии, «созданной» актером Сергеем Даниеляном. Но во-первых, насколько бы не была меткой ее аббревиатура, с эстетической точки зрения она для меня оскорбительна, во-вторых, это форма протеста, чтобы испортить избирательный бюллетень, но для меня неприемлемая, а для властей, в конечном счете, выгодная.

Выступившие с заявкой об участии в выборах партии или альянсы друг от друга, на мой взгляд, отличаются не сильно. Даже если мы теоретически предположим, что одна из них (не республиканцы) получит в парламенте большинство, та система, против которой они борются (или делают вид, что ведут борьбу), не изменится. Потому что, во-первых, эту безжалостную, безбожную, основанную на воинствующем хамстве и лжи систему создали мы все сами, во-вторых, партии своей структурой, ментальностью, стилем похожи на КПСС, имевшего власть АОД, и находящуюся у власти РПА.

Тем не менее, каждый из нас должен выбрать относительно приемлемую для себя партию или блок. Но во-первых, оценим их шансы. Республиканская партия имеет больше десятка «царствующей братвы» и несколько десятков «нижестоящих братков» помельче. «Альянс Царукян» имеет только одного «братца-царя» (или двух, если присоединится Овик Абраамян) и примерно с десяток «нижестоящих братков». Именно эти партии, согласно предварительной конфигурации, образуют основу будущего парламента. С ними может конкурировать альянс во главе с Сейраном Оганяном, если роль «брата» на себя возьмет Роберт Кочарян или, скажем, Ара Абрамян. Вполне возможно, в России снова найдутся добрые люди, «чекисты», как сказал бы присоединившийся к этому блоку Паруйр Айрикян. А если не найдутся… Конечно, можно дать по 20 тысяч размахивающим флагами или скандирующим молодым людям, но это ничего не решит. Кто еще остался? Дашнакцутюн. При всем уважении, но здесь у меня есть серьезные идейные разногласия. С уважением, потому что в этой партии пока еще есть поборники идеи.

Осталась партия «Наследие», если, конечно, не побежит за деньгами какого-либо «братка». АНК, который, надеюсь, не увлечется буржуазно-демократическими веяниями, блок «Елк», «Свободные демократы», «Свобода», АОД. Именно между этими политическими силами, думаю, такие люди, как я, и должны делать выбор. Никто, честно говоря, мне не по душе, и относительно каждой из них я могу перечислить множество негативных проявлений. Но, повторяю, выбор должен быть позитивным, а бойкот, «против всех», порча избирательного бюллетеня не сработают. Естественно, было бы идеальным, если бы все эти силы объединились. Но это, к сожалению, из области грез.