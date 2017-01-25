Очевидно, что Россия будет всячески поддерживать Карена Карапетяна и укреплять его позиции: «Айкакан жаманак»

После назначения Карена Карапетяна премьер-министром ожидается, что участие РФ в экономике РА усилится. Например, компания «Газпром» до последнего времени в отношении Армении проводила жесткую ценовую политику. Даже были моменты, когда Россия Армении поставляла газ по более высокой цене, чем европейским странам. После назначения Карена Карапетяна премьер-министром политика «Газпрома» резко изменилась и эта компания согласилась взять на себя ожидаемые финансовые издержки в результате снижения тарифа на газ в Армении.

Очевидно, что Россия будет оказывать всяческую поддержку Карену Карапетяну и будет усиливать его позиции в армянской властной элите. Сейчас речь идет о том, как это будет проявляться. Как уже мы отмечали, упорно циркулируют слухи о том, что власти РФ приняли политическое решение «направить» в Армению инвестиции в размере 300 миллионов долларов. Это должны быть зарубежные частные инвестиции в экономику РА. По каким каналам поступят в Армению эти суммы, кому они будут принадлежать, не столь важно. Важно, во что они будут инвестироваться. Эта не значит, что деньги должны просто «хлынуть» в Армению. Эти инвестиции должны быть направлены в конкретные компании, в конкретный бизнес и быть доходными.

Вчера Карапетян во время встречи делегаций в расширенном составе предложил создать армяно-российский инвестиционный фонд. Согласно официальной хронике, отношение российской стороны к предложению было позитивным. Это может быть и тем каналом, по которому российские инвестиции могут поступать в экономику РА. Однако найти канал поступлений – только часть дела.

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»