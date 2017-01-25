Вряд ли выход Овика Абрамяна из РПА может как-то изменить ситуацию в политике: Геворг Погосян – «Грапарак»

Интервью с директором Института философии, социологии и права НАН РА, руководителем Армянской социологической ассоциации Геворгом Погосяном
– Когда Вы начнете проводить социологические опросы о шансах политических сил?
– Опрос начнется в феврале. Я думаю, что для бывшего министра обороны Сейрана Оганяна парламентские выборы станут испытанием. Станет видно, как нынешние и бывшие военнослужащие оценят бывшего долгое время их министром. Если они признавали его, считали хорошим министром, то может отдадут ему свои голоса.
Партия «Наследие» хотя и раздробилась, но в общественном сознании все еще сохраняется ее имидж. Шансы есть у «Процветающей Армении», если она сумеет вновь предстать в качестве оппозиционной силы.
Блоку «Елк», на мой взгляд, свои голоса отдадут в основном избиратели среднего и молодого возраста из оппозиционного лагеря, а за АНК проголосуют те, кто постоянно отдавал за них голос в течение последних 25 лет. Что касается выхода из РПА Овика Абраамяна, я не думаю, что это изменит ситуацию на политической арене, хотя в свое время он занимал высокие должности.
Сегодня в оппозиционном крыле так много игроков, что они будут отнимать друг у друга голоса. Иной вопрос, что все оппозиционные силы должны объединиться, иначе они буду только мешать друг другу.
Тагуи АКОБЯН
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