Эпизод, оставшийся в тени Абраамяна: «Жаманак»

Вчера, наряду с заявлением Овика Абраамяна о выходе из РПА, в новостях появилось другое интересное сообщение, которое, однако, не удостоилось большого общественного резонанса. Конечно, это сообщение по своей интриге не может конкурировать с заявлением Овика Абраамяна, тем не менее, сообщение было примечательным и, пожалуй, «еще скажет свое слово» в контексте предвыборных и внутривластных событий.

Речь идет о закрытии в Специальной следственной службой Армении дела, связанного с «Панамским офшором», по которому проходил упомянутый в этом оффшорном скандале бывший глава СПИСА Мигран Погосян. Как известно, после этого скандала Погосян подал в отставку. И вот объявляется, что ССС прекратило расследование по этому делу, естественно, по причине отсутствия состава преступления. Причем, интересно то, что сообщение первой распространила не ССС, а офис Миграна Погосяна. Мигран Погосян – приближенное Сержу Саргсяну лицо, один из тех, кто пользуется его наибольшей поддержкой.

Интересно, однако, еще одно обстоятельство: Погосян является монополистом в сфере импорта бананов в Армению, де-факто – монополистом. Об этом пишет пресса, хотя Погосян, конечно, отрицает свою связь с импортом бананов. А тема импорта бананов «красной нитью» проходит через весь контекст формирования нового правительства и развития новой ситуации в Армении, став одной из наиболее обсуждаемых тем. Причем интересно, что эту тему развило новое правительство, заявив, что монополия на ввоз бананов сломлена. И вот, распространяется информация о том, что Мигран Погосян, фактически, «непотопляем», и ССС прекратила дело против него, так как отсутствует состав преступления. Это, по сути, зеленый свет для Миграна Погосяна – он может заниматься политикой, и об этой вероятности он заявил в беседе с журналистами в день, когда состоялся съезда РПА.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можете прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»