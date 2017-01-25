США желают, чтобы между Арменией и Турцией было достигнуто примирение: Ричард Миллс

США желают, чтобы между Арменией и Турцией было достигнуто примирение. Об этом заявил вчера журналистам посол Соединенных Штатов в Армении Ричард Миллс на открытии в Центре современного экспериментального искусства «НПАК» выставки под названием «Связывая истории», передает Panorama.am.

«США желают, чтобы между Арменией и Турцией было достигнуто примирение. Это исходит из интересов региона, Кавказа, это то, что принесет мир и стабильность в регион», – отметил Ричард Миллс.

При этом он подчеркнул: «Соединенные Штаты всегда четко говорили о том, что для примирения армянского и турецкого народов необходимо полноценное признание событий, произошедших сто лет назад».

Что же касается политики президента США Дональда Трампа относительно данного вопроса, Р. Миллс сказал: «Дональд Трамп в ходе своей агитационной кампании не коснулся темы армяно-турецких отношений. Пока еще рано говорить о том, какой будет позиция новой администрации Соединенных Штатов по ряду вопросов, в том числе и по этому».