«Этот доклад не имеет отношения к Армении»: Эрмине Нагдалян – о спорном докладе в ПАСЕ

«Этот доклад не имеет отношения к Армении», – в беседе с Aravot.am сказала глава армянской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эрмине Нагдалян.

Как мы уже сообщали, в ПАСЕ 32 голосами «за», 96 – «против» было отклонено предложение армянской делегации пересмотреть 9-й пункт доклада украинского делегата Владимира Арьева «Нападения на журналистов и свобода прессы в Европе», где написано: «Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность тем, что защита свободы прессы, которая определена также в статье 10 Европейской конвенции о правах человека, отсутствует на тех территориях государств-членов, которые фактически контролируются сепаратистскими режимами, в частности, в Нагорном Карабахе Азербайджана, в Абхазии и Южной Осетия Грузии, в Приднестровье Молдовы. Поэтому особое внимание уделяется журналистам-расследователям, которые осмеливаются проливать свет на эти абсолютно темные, непрозрачные и неуправляемые территории».

Доклад был принят 100 голосами «за», при 15 «против». Мы спросили у госпожи Нагдалян, какие шаги предприняла наша делегация для предотвращения принятия такой неблагоприятной для армян формулировки. Она ответила, что делегация до полуночи проводила обсуждения с Ариевым и другими делегатами, было приведено множество контрдоводов, и подобные обсуждения проводились во всех политических группах. Госпожа Нагдалян заверила, что принятый доклад не имеет отношения к Армении: посвященный свободе слова, в нем нет никакой критики в адрес Армении, в отличие от Турции, Азербайджана, даже Грузии.

По поводу спорной формулировки госпожа Нагдалян указала, что она есть в документах ПАСЕ еще с 2005-х, в резолюции 14/16.