«Подписание рамочного договора – на последнем этапе, это станет серьезным событием 2017 года»: Свитальский

Глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский, выступая вчера в «Медиа центре» сказал, что Рамочная конвенция с ЕС окончательно будет подписана, вероятно, уже в 2017 году: «В Брюсселе состоялось заседание комиссии по сотрудничеству и еще 6 этапов переговоров, которые касаются политической части нового рамочного соглашения. Эксперты приняли участие и в обсуждении других положений Рамочного соглашения». На вопрос, может ли этап этих переговоров считать окончательным, Петр Свитальский ответил: «Надеемся, что этот положительный процесс в 2017 году сохранится и будет достигнут результат. Перспектива оптимистичная, проводится очень тяжелая работа, это последний этап переговоров. Переговорщики очень близки к заключению соглашения. Если все пройдет хорошо, то приведение переговоров в окончательный вид и их завершение будет серьезным событием 2017 года. Мы надеемся, что будут доведены до завершения формулировки приоритетов сотрудничества».

По словам Свитальского, эти важные документы, начиная с Рамочного соглашения, могут придать новое качество: «Для ЕС есть 5 приоритетных направлений: избирательный процесс, довольно серьезную поддержку в денежной форме ЕС уже оказывал. Второе, мы хотим продолжить наши обсуждения в направлении улучшения бизнес-среды в РА, на основании заявлений, сделанных новым правительством, третьим приоритетным направлением останется сотрудничество и поддержка в борьбе против коррупции, ЕС предоставил более 15 млн. евро на борьбу с коррупцией в Армении, и мы будем стараться, чтобы население увидело результаты. Следующее направление – реализация договора по оказанию бюджетной поддержки, связанной с правами человека, и 5-е важное направление – это обсуждение того, как укрепить независимость государственной системы. ЕС для независимости судебной системы выделил более 15 млн. евро, подписал новый договор еще на более чем 10 миллионов».

На вопрос, из-за каких препятствий может быть не подписана Рамочная конвенция, например, завтра, создаются ли препятствия армянской стороной, Петр Свитальский ответил: «По критериям ЕС, темпы переговоров по Рамочной конвенции были очень высокими и очень конструктивными. Обычно подобные двухсторонние переговоры длятся еще дольше. Может быть, с точки зрения армянской стороны впечатление другое, но с точки зрения ЕС эти переговоры прошли очень быстро, учитывая частоту встреч, темпы диалогов были экспрессивными. Пока еще не решено несколько проблем, которые политически не столь сложно решаемы или сомнительны. Мы не ставим под сомнение решаемость этих вопросов в разумные сроки. Прилагаемые усилия очень серьезные, конструктивные и искренние». Он напомнил, что проблемы во время заключения соглашения с ЕС были связаны с членством РА в ЕАЭС, но сейчас нет никаких проблем, и у Петра Свитальского нет никаких сомнений, что Рамочная конвенция будет подписана.