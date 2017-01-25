«Поступающие в Армению объемы иранского газа могут быть увеличены в 3-5 раз»: Вардан Восканян – видео

По данным иранских СМИ, одним из местных заводов производит опорные блоки для строительства третьей высоковольтной линии электропередач Иран-Армения. Об этом вчера в Пресс-центре «Спутник-Армения» сообщил эксперт-иранист Вардан Восканян.

По его словам, это свидетельствует о том, что программа находится в процессе реализации. «Иран предоставляет Армении газ в обмен на электроэнергию. Если ЛЭП начнет эксплуатироваться, то поступающие в Армению объемы иранского газа могут быть увеличены в 3-5 раз», – подчеркнул он.

Что касается создания в Сюникской области свободной экономической зоны, то по этому поводу Вардан Восканян выразил мнение, что такая зона даст возможность иранским инвесторам осуществлять свою деятельность в Армении: «Товары должны будут реализовываться на рынках ЕАЭС и Евросоюза» с торговой маркой «Произведено в Армении».

Эксперт также отметил, что на днях ожидается визит в Армению представителей Араксинской экономической зоны на территории Ирана, что говорит о заинтересованности в создании экономической зоны.

Подробности – в видеоматериале: