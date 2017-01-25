«Железная дорога Армения-Иран важна и с точки зрения оказания давления на противников»: иранист – видео

«Армения не отказывается от программы строительства железной дороги Иран-Армения и продолжает поиски инвестиций. Это не только экономический, но и политический проект», – сказал вчера на встрече с журналистами в пресс-центре «Спутник-Армения» иранист Вардан Восканян, коснувшись перспективы строительства железной дороги Иран-Армения.

«Даже при самых убыточных условиях мы должны сохранить программу в нашей повестке. Она очень важна для Ирана, для нас и с точки зрения оказания давления на нашего противника. Единственная проблема – достать финансы. Проект можно осуществить и в пределах небольших сумм, как отмечают специалисты», – заметил Вардан Восканян.

Согласно иранисту, очень важно и строительство автомагистрали Север-Юг: «Если она будет построена, Иран большую часть своих грузоперевозок будет осуществлять по территории Армении».

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