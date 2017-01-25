Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:27 | Январь 25 2017

На каком этапе находятся переговоры по отмене въездной визы на территорию ЕС для Армении?

На каком этапе находятся переговоры по отмене въездной визы на территорию ЕС для Армении?

После выступления на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ Комиссара Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана, один из делегатов обратился к нему с вопросом о неблагоприятной ситуации, царящей в тюрьмах Турции, поинтересовавшись, целесообразно ли ежегодно предоставлять 23 млн. евро Турции для проведения реформ в этой сфере, в то время как исследования не констатируют прогресс, что отмечено и в соответствующем докладе.

Комиссар заявил, что поднятая проблема должна волновать любую страну – члена организации: «Из наших общих интересов исходит поддержка Турции в проведении реформ в этой сфере, так как это страна, которая, как вы знаете, стоит в очереди на вступление в Евросоюз».

Делегаты ПАСЕ в своих выступлениях периодически констатировали также, что Турция с каждым днем все больше отдаляется от европейских ценностей.

Член армянской делегации в ПАСЕ, депутат из фракции РПА Наира Карапетян спросила, предусматривается ли в повестке отношений Армения-Евросоюз упразднение въездных виз по примеру переговоров, проводимых с другими странами Восточного партнерства – Молдовы, Украины и Грузии? Ответ Йоханнеса Хана был лаконичным: «Переговоры ведутся, мы заинтересованы в переговорах с Арменией».

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Рубрики: Международные, Политика
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