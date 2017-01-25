На каком этапе находятся переговоры по отмене въездной визы на территорию ЕС для Армении?

После выступления на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ Комиссара Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана, один из делегатов обратился к нему с вопросом о неблагоприятной ситуации, царящей в тюрьмах Турции, поинтересовавшись, целесообразно ли ежегодно предоставлять 23 млн. евро Турции для проведения реформ в этой сфере, в то время как исследования не констатируют прогресс, что отмечено и в соответствующем докладе.

Комиссар заявил, что поднятая проблема должна волновать любую страну – члена организации: «Из наших общих интересов исходит поддержка Турции в проведении реформ в этой сфере, так как это страна, которая, как вы знаете, стоит в очереди на вступление в Евросоюз».

Делегаты ПАСЕ в своих выступлениях периодически констатировали также, что Турция с каждым днем все больше отдаляется от европейских ценностей.

Член армянской делегации в ПАСЕ, депутат из фракции РПА Наира Карапетян спросила, предусматривается ли в повестке отношений Армения-Евросоюз упразднение въездных виз по примеру переговоров, проводимых с другими странами Восточного партнерства – Молдовы, Украины и Грузии? Ответ Йоханнеса Хана был лаконичным: «Переговоры ведутся, мы заинтересованы в переговорах с Арменией».