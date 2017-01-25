Никто не сомневается в наличии планов Лаврова, Путина, России

Однако, согласно сопредседателю Республиканской партии Арцаха, координатору Карабахского комитета «Хельсинкской инициативы-92», карабахскому правозащитнику Карену Оганджаняну, для карабахцев существует только один план – международное признание НКР.

– Господин Оганджанян, для начала интересно было бы узнать, какая конкретно работа была проделана на передовой – после апрельской войны. Много говорилось о необходимости «извлечь уроки», какие извлекли уроки в Карабахе, какие были внесены коррективы?

– Вначале, я хочу внести уточнения. Эскалация военных действий, открытая международная агрессия, предпринятая Азербайджаном в апреле, была не четырехдневной. Симптомы реальных агрессивных военных действий были налицо уже в конце ноября 2015 года (я об этом первым говорил со страниц вашей газеты в конце ноября 2015 и с этим мнением согласно и политическое руководство нашей страны…) и они с разной интенсификацией проявлялись вплоть до апреля и продолжались до конца апреля 2016. Еще до пика военных действий в апреле было ясно, что вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха нуждаются в качественных преобразованиях, включая обеспечение армии передовыми вооруженными технологиями, а также изменения подходов в управлении армией в мирное и военное время.

Причем, следует отметить, что одним из уроков апреля для политического руководства, высшего руководства силовых ведомств и граждан нашей страны стало то, что исчезла грань мирного времени и военного времени. Апрель выдвинул на первый план жизнь в условиях перманентной войны. Причем жизнь простых граждан и наших доблестных солдат не должны концентрироваться на понятии «осадное положение», а должно происходить наступательное развитие всех сфер жизнедеятельности граждан наших стран при повышенной физической защищенности гражданина. А это должно обеспечиваться изменением идеологии существования нашего государства, реформированием политического устройства страны, экономик наших стран, боеспособности армии, рассчитанной на возможностях наших стран обеспечить армию самыми передовыми технологиями ведения военных действий, организации поведения всего населения в условиях наличия перманентной угрозы войны.

Все эти меры должны обеспечить более безопасное существование и процветание нашего народа. Я свидетель серьезных трансформаций в этих областях и могу заверить армянский народ, что наша армия сегодня в разы более боеспособна, чем до апреля. Все это достигнуто в результате сплоченности всего армянского народа, включая его диаспоральную часть. Армянский интеллект и возможности сегодня наводят тотальный страх по всей линии соприкосновения карабахских войск с Азербайджаном. Стоит только просмотреть панические статьи в азербайджанских средствах массовой информации. И это только начало. Нагорный Карабах вместе с Арменией и интеллектом и финансами диаспоры создает такие виды вооружений последнего поколения, которые по своим техническим и практическим характеристикам превосходят лучшие мировые образцы. Поэтому, та вселенская армянская солидарность и помощь, которые проявились так очевидно в апреле, сыграло свою позитивную роль. И она должна быть продолжена. По крайней мере, у нас в Нагорном Карабахе по этому вопросу нет разночтений!

– Недавно сопредседатели Минской Группы ОБСЕ распространили заявление о попытке азербайджанской диверсии, предпринятой 29 декабря близ села Чинари, в котором, в частности, отметили: «Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в попытке нарушения границы между Арменией и Азербайджаном 29 декабря 2016 года, которая привела к человеческим жертвам». Это заявление вызвало шквал критики в Армении по той причине, что посредники не указали тот факт, что попытка диверсии была предпринята Азербайджаном. В чем причина того, что после апрельской войны посредники продолжают делать сбалансированные заявления?

– Я отношусь к тем представителям армянства, которые считают, что долг подобных международных межправительственных организаций быть нейтральными и не принимать ни чью из сторон. Апрель показал, что мы не должны ждать и надеяться, что вместо нас какая-то международная организация осудит агрессивные действия Азербайджана! Сегодня, мы являемся свидетелями краха международного права и международной системы безопасности, установившиеся после второй мировой войны и Хельсинкского Акта! Безопасность каждой страны, каждого народа становится проблемой собственной! Поэтому необходимо серьезно трансформировать политическую власть и мысль в Армении.

Армения должна в военном , политическом и нравственном отношении быть готова наказать любого, кто посягает на физическую безопасность своих граждан, где бы это не происходило. На агрессивные действия Азербайджана, Армения должна была нанести сокрушительный удар по Азербайджану не только в направлении, где имело место агрессия, а в любом направлении, откуда возникают угрозы. То, что всего этого не произошло, говорит о том, что высшее политическое руководство страны, погрязшее по горло в коррупции и мыслями как продлить свое безликое правление, виновато в безнаказанности Азербайджана! Именно от инертности политического руководства Армении и исходит нейтральная позиция международных межправительственных институтов.

– Уже несколько месяцев, как посредники продолжают призывать Армению и Азербайджан соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге, однако известно, что именно Азербайджан отвергает предложения по внедрению механизмов расследования приграничных инцидентов и расширению офиса действующего председателя ОБСЕ. Какие шаги в существующих условиях должна предпринять армянская сторона, чтобы международная общественность обратила внимание и осудила политику Азербайджана.

– У меня один единственный жесткий ответ: нравстенно самоочиститься всему политическому руководству страны. Отбросить алчные личные интересы и заботиться только лишь национальными и государственными интересами! Гармонизировать все сферы жизнедеятельности человека, иначе, начать наступательное развитие по всему спектру человеческого измерения, делая особый упор на физическую безопасность гражданина! В кратчайший срок стать страной процветания с внутренним и внешним достоинством. В таком случае наш враг сто раз подумает прежде чем предпринять какие-то шаги против интересов Армении.

Поверьте, в мире – в первую очередь, принимают во внимание интересы сильного, а не попрошайки! В таком случае мы не будем нуждаться в чьих-то оценках. Армяне лишились большей части своей исторической Родины, но армяне все еще сохраняют колоссальный интеллект, которым им одарил Господь. В современном мире вопросы уже не решают наличие нефти и денежных масс, все решается уровнем человеческих ресурсов. Все, что для развития нашего человеческого ресурса необходимо – это наличие совестливого политического руководства. К сожалению, я должен констатировать, что политическое руководство Армении потеряло это ценное понятие за задворками коррупции и кумовства. Долг каждого армянина бороться против этого зла и вернуть страну в нормальное русло человеческого общежития. Мы должны осознать, что воруя сегодня – мы воруем будущее наших детей, нашего народа!

– Как относятся в Карабахе к разговорам о «плане Лаврова»? Официальные Анкара и Баку многократно говорили об отдельном плане России, официальная Москва не опровергает наличие такого плана. Знают ли в Карабахе что-либо об этом отдельном плане?

– Конечно, никто не сомневается в наличии плана Лаврова, плана Путина, плана России и т.д. Для карабахцев существует один лишь только план: международное признание НКР и любые переговоры в рамках международных межправительственных организаций или инициатив каких-то государств должны вестись вокруг международно-правового оформления независимости НКР. И Азербайджан должен быть самой заинтересованной стороной в вопросе признания НКР, в противном случае мы сами будем защищать свои интересы, основываясь на наших человеческих ресурсах. Для всех тех, кто попытается оспорить мои мысли скажу одно: сегодня международная коалиция западных государств и ведущих арабских государств не способна справиться с ИГИЛ, со структурой, которая по своей организованности и оснащенностью и боеспособностью в десятки раз уступает мощи и духу карабахской армии. Все те, кто вынашивает посредством войны или переговоров планы изменения нынешнего де-факто статуса НКР, будут серьезно разочарованы, встретив достойное победное сопротивление народа НКР. Это должно быть зароком и для нашего руководства. У нас хватит сил и мужества отстоять нашу землю и сделать ее процветающей и привлекательной для всего армянства.

– Господин Оганджанян, очевидно, что в процессе карабахского урегулирования сейчас сложилась тупиковая ситуация. Казалось бы, армянская сторона должна была вести более последовательную работу в деле международного признания НКР. Почему этого не происходит? Например, ставят ли этот вопрос власти НКР перед руководством Армении?

– Я не член политического руководства нашей страны, но имею добрые отношения со всеми и более или менее информирован о событиях вокруг, поднятого вами вопроса. Я возьму на себя ответственность, как лидер Республиканской партии Арцаха, заявить от имени своей партии, что мы выступаем за безотлагательное международное признание НКР, и внешнеполитическое ведомство Армении и высшее политическое руководство Армении обязаны работать в этом направлении. Любые оговорки о нецелесообразности момента признания являются подтверждением своей несостоятельности, из чьих бы уст это не звучало бы. Народ Нагорного Карабаха самоопределился. Он сформировал необходимые для признания государственные и демократические институты. Народ НКР проводит выборы, тем самым делегируя признание своему руководству, это есть и высшая форма признания.

– В апреле в Армении состоятся парламентские выборы, в стране изменится модель государственного управления. Как Вы оцениваете ситуацию в Армении – после смены правительства?

– Хотелось бы надеяться, что в апреле Армения свернет свою самую печальную страницу, страницу регресса, расцвета коррупции, тотального обнищания народа и массового исхода граждан страны в чужеземье. Если высшее политическое руководство Армении не рассматривает апрельские выборы как имитацию изменений, то я надеюсь, что в этом случае Армении будет дан шанс начать реальный прогресс по всем параметрам человеческого измерения. Нынешнее правительство способно разрулить ситуацию.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

22.01.2017г