Лилия Шевцова: это было бы самоубийством для Армении, Беларуси и даже для Молдовы

Известный российский политолог и публицист Лилия Шевцова, отвечая на вопрос о том, чего стоит ожидать от Беларуси, от Армении, они будут отказываться от лояльности Москве, ориентироваться на политику многовекторности или что-то другое, с учетом того, что, по ее мнению, Россия не готова оплачивать лояльность отдельных стран, во второй части интервью украинскому изданию «Апостроф» сказала следующее:

«Было бы самоубийством для Беларуси, Армении и даже для Молдовы вдруг откровенно выйти на сцену и сказать: “Мы больше не хотим зависимости от Москвы”. Армения скажет: “Забирайте отсюда свои базы”. А Лукашенко стукнет по столу и заявит: “Никакого военного сотрудничества с Россией!” Это было бы для этих государств самоубийством.

Так, скажем, Армения находится в географической ловушке, она – жертва собственного местонахождения. Поэтому Армения будет вынуждена полагаться на Россию, особенно находясь в ситуации противостояния с Баку. Но одновременно Ереван будет искать – уже ищет – другие способы поддержания собственной жизнеспособности. Так, Армения будет поглядывать на Иран. В свою очередь Тегеран начинает опробывать свои мускулы и влияние, претендуя на статус ключевой региональной державы.

Беларусь уже в течение последних двух лет играет в шахматы с Европейским союзом. Лукашенко пытается открыть окна с Европой, и это ему отчасти удается. Но он не отказывается и от субсидий России. Белорусский президент большой мастер дойки нескольких коров! Другое дело, как он выдержит ситуацию, когда Кремль будет требовать от Беларуси оптимальной лояльности? Все будет зависеть от изворотливости самого Лукашенко. В любом случае, те страны, которые находятся в прямой зависимости от Москвы и которые должны входить в российскую “галактику”, уже пытаются найти свою форму гибридной политики, то есть игры на нескольких пианино. Это не означает их ухода из российской сферы влияния – пока они вынуждены там находиться. Но это означает поиск ими поля маневра и новых источников существования».

На вопрос, а может ли политика тех же Беларуси и Молдовы приблизиться к политике сегодняшней Грузии, которая демонстрирует четкую позицию по аннексированным территориям и в то же время готова в полной мере к экономическому сотрудничеству с Россией, политолог ответила, что мы сейчас ступаем на зыбкую почву предположений при отсутствии оформившихся тенденций. «Мне кажется, что и в ситуации с Беларусью, и в ситуации с Молдовой возможны разные формы нахождения компромисса с Москвой. И во многом эта формула компромисса зависит как от настроений обществ в этих странах и их стремления к большему суверенитету, так и от ситуации в самой России. Но сам факт, что эти страны находятся в географической близости от России и в определенной степени экономически зависят от России, особенно Беларусь, говорит о том, что они будут искать свою форму баланса отношений с Россией и одновременно с Европой. Каков будет этот баланс для Беларуси и Молдовы? Они будут тестировать каждый свой шаг. Скажем, один шаг в сторону Европы, окрик из Москвы – и они могут возвратиться обратно. А вдруг окрика не последует? Ведь учтем, что ресурсы России начинают исчерпываться и Москва не способна оплачивать лояльность по прежней норме», – отметила Лилия Шевцова.

Полностью интервью можно прочитать ЗДЕСЬ (часть 1) и ЗДЕСЬ (часть 2)

Фото – «Апостроф»