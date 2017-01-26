Карен Карапетян намерен инвестировать в Гюмри – из собственных средств: видео

28 января премьер-министр РА Карен Карапетян намерен совершить визит в Гюмри, однако до этого – 26 января глава правительства примет гюмрийских бизнесменов с целью обсуждения касающихся развития города вопросов. Мэр Гюмри Самвел Баласанян на встрече с местными предпринимателями призвал всех подготовить предложения, вопросы распределить между собой так, чтобы не повторяться. По словам мэра Гюмри, они разработали пилотную программу, которая имеет два направления: одно из них предполагает капитальный ремонт двух улиц – с целью развития туризма.

«До визита премьер-министра мы, вместе с представителями бизнеса, должны встретиться с главой правительства и поднять вопросы касательно развития бизнеса в Гюмри. Какая сегодня у нас цель? Мы хотим, чтобы вы предложили вопросы, я и Карапет Мовсисян (речь о председателе Союза промышленников и работодателей Ширакского марза А.Н), кредиты, законы, что вам мешает… Представьте, будут серьезные инвестиции, сегодня уже есть уверенность в этом, премьер-министр лично хочет инвестировать деньги, лично, то есть это связано с частным сектором. Но в чем основная проблема, будет создан фонд, там будут свои условия. По критериям, предложенным фондом, люди должны принять участие в капитальном ремонте двух улиц. Одна из них — это улица Шираза (см. фото, это улица с вывеской «Ресторан»), включающая в себя участок с ул.Ширакаци до парка Кольцо Мира. Сейчас вы можете принять участие и в этом смысле тоже. Конечно же, в ходе встречи мы поднимем ваши вопросы, поговорим и об этом тоже, поскольку председатель союза предпринимателей, члены совета, их шестеро, и все они готовы вложить деньги на ремонт улицы. Хочу сказать, что работы по созданию фонда будет руководить Нерсес Ерицян»,- отметил Самвел Баласанян.

Мэр Гюмри, пригласивший бизнесменов, якобы, с целью координации вопросов, которыми они обеспокоены уже в середине беседы разоткровенничался, отметив, что необходимо 10 миллионов для капитального ремонта и освещения улицы и других работ. Он ясно дал понять, что надежда на бизнесменов, которые и должны помочь собрать деньги. По словам Самвела Баласаняна, если для развития города будет инвестировано 15 млн. драмов, то представители Европейского банка развития тоже согласятся инвестировать деньги.

Обратившись к присутствующим, Самвел Баласанян отметил: «Смысл нашей встречи в том, какие вы поднимете вопросы на встрече с премьер-министром, чтобы не создалось впечатления, что гюмрийцы пришли и предъявляют требования, нужны правильные программы, то есть у нас есть программа, для осуществления которой необходимы деньги, или у нас есть деньги, и мы бы хотели принять участие в пилотной программе. Один из вас пусть поднимет вопрос о кредитах, другой пусть поговорит о программе по развитию города, третий – о зеленой энергии… Давайте пойдем на встречу с премьер-министром цивилизованно. На самом деле у нас сегодня прагматичный премьер-министр, который говорит: я вкладываю такую-то сумму денег, столько-то денег вкладываешь ты, собираем деньги через фонд, оставшаяся сумма будет в виде кредита. Очень интересные предложения сделаны жителям. Очень выгодно жителям строить улицу таким путем. Что я имею в виду?

У человека есть квартира, он хочет ее отремонтировать, но не может, они говорят, давайте 50/50, или же вы участвуете в рамках 30 процентов, можете принять участие материальными ценностями, хотя бы землей. Остальное построит фонд, и если это будут гостиничные номера или рестораны-кафе, то есть какой-то бизнес, то если будет прибыль в 30 процентов, деньги будут отданы им. Если ты решил продать свою часть, то фонд заплатит тебе, если не хочешь продавать, хочешь купить, то отдай деньги фонду и купи. Поверьте, это очень важная программа, вы примете в ней участие, поскольку здесь сидят люди, которые имеют возможность купить один дом, построить там или принять участие в финансировании фонда».

Мэр Гюмри рассказал, что речь идет о представляющих историческую ценность домах, которые входят в музей-заповедник Кумайри, их реконструкцию, фактически, хотят переложить на плечи бизнесменов.