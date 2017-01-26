«Разве это подобает премьер министру?»

Бывший депутат Национального Собрания Агаси Аршакян– премьер-министру: вы сэкономили 5 миллиардов, чтобы летать в командировки бизнес классом?

Заявление премьер-министра о примитивном воровстве экс-депутату Национального собрания Агаси Аршакяну напомнили российский фильм. В фильме «один лоботряс» приносит домой крупную сумму денег. Жена его спрашивает – откуда деньги? Объясняет. Жена говорит – ведь это же воровство? Муж отвечает, что когда воруешь мало, примитивно, то это воровство, а когда воруешь миллионы, то это уже бизнес.

Большинство современных министров-бизнесменов, по мнению бывшего депутата, прошли этот путь, нарушив законы, стали миллионерами: «Они использовали политику, нажили имущество, а сейчас хотят удушить честных людей, это очень плохо».

Агаси Аршакян крайне неудовлетворительно оценивает четыре месяца работы премьер-министра: «Лучше бы он молчал, если ничего не собирается делать, это было бы лучше, чем обнадеживающие заявления, которым не суждено стать реальностью». Наш собеседник вспоминает, что у нас и раньше были подобные политические деятели, которые «крадут надежду и забирают родину». «Изменить на нашей родине что-либо – без возвращения украденной надежды народу невозможно, уважаемый господи премьер-министр»,- говорит наш собеседник. Для того, чтобы люди поверили в реформы Агаси Аршакян советует главе правительства начать с собственной зарплаты, особенно учитывая тот факт, что все мы уже стали свидетелями того, как он пожертвовал своей приличной зарплатой и приехал сюда – на пост премьера с зарплатой в 2 тысячи долларов. «Пусть заявит о том, что сокращает свою зарплату до 800 тысяч драмов, а зарплаты назначенных им министров – с 650 тысяч драмов до 500. Советник премьер-министра заявляет, что необходимо сократить 3 тысячи сотрудников госструктур. Возможно, необходимо сократить 30 тысяч человек, однако людям нужно предложить альтернативу. Наше спасение в спиралевидном развитии, но они выбрали путь спиралевидного сокращения. Премьер-министр еще ничего не сделал, но уже говорит о том, что у него нет волшебной палочки, призывает затянуть пояса и не воровать. Однако спустя неделю после слов Карапетяна о «примитивном воровстве» назначенный им министр за 1700 евро – вместо 400 летит в Европу».

Агаси Аршакян своей критикой и советом желает помочь правительству, Карену Карапетяну, поскольку, как и с экс-премьер-министром, с нынешним тоже знаком лично. Следовательно, старается критиковать не так жестко. В то же время, свою точку зрения наш собеседник считает субъективной, поскольку изменения, которые сделал Карен Карапетян, ударили по бюджету его собственной семьи: он стал безработным, потеряв скромную должность рядового специалиста

За четыре месяца работы в должности главы правительства Карен Карапетян, по словам нашего собеседника, сделал всего несколько маленьких положительных шагов: «Думаю, что цена на бензин на розничном рынке могли бы быть ниже на 100 драмов, однако он снизил ее на 30-40 драмов. Или же тарифы на электроэнергию можно было снизить как минимум на 10 драмов, а снизили всего на 1,22 драма. То же самое касается цены на газ: она могла быть меньше как минимум на 40 драмов, но снизили всего на 7,7. Сказанное мной легко доказуемо, однако, это совсем другая тема. Таким образом, например, семья из семи человек в месяц экономит 4,5 тысячи драмов. Но премьер-министр, не предложив мне – человеку, который дважды был депутатом НС, имеет свой определенный вклад в становление Республики, никогда не нарушал закон, не осуществлял другую платную деятельность, не крал ничего, лишают зарплаты в 170 тысяч драмов – 35 процентом семейного бюджета».

Заявления премьер-министра о том, чтобы быть доступным для граждан Агаси Аршакян считает пустыми словами: «Для того, чтобы быть доступным для граждан он нанял на работу 10-11 советников. На самом деле это 10-11 «шлагбаумов» на пути к нему. Мне самому не удалось подняться выше помощника советника, что уж говорить о рядовых гражданах».

Десять лет назад, когда пути Агаси Аршакяна и его политических единомышленников разделились, закончился срок его депутатских полномочий, наш собеседник на время стал безработным. «Я тогда обратился к премьер-министру Тиграну Саргсяну, с кем мы начинали в 1990-ых. Мы в его кабинете посмотрели сюжет о визите Сержа Саргсяна в Бурсу, потом поговорили о моих проблемах, о ситуации в стране, о трудностях, которые ждут его»,- вспоминает наш собеседник. Агаси Аршакян попросил Тиграна Саргсяна дать ему работу, в которой «не было бы политики, лести и подхалимства». Я сказал: «Мы устали, от всего этого, не нужно за счет человеческого самолюбия делать из работы конфету, чтобы человек вынужден был льстить. Я хочу оставаться человеком. Из-за отсутствия работы страдает самолюбие человека». Тигра Саргсян ответил: «В нашей стране нет такой работы».

Побыв два года безработным, Агаси Аршакян с помощью экс-главы аппарата президента Сержа Саргсяна – Карена Карапетяна нашел скромную работу в ЗАО «Дирекция строительства железной дороги», координировавшем проект по строительству железной дороги Иран-Армения, который президент обозначил как приоритет. Решением правительства в начале года ЗАО было ликвидировано. «Я внес свой скромный вклад в дело анализа программ, технико-экономических показателей. Я не говорю, что мы были загружены работой, но я с честью ушел из политики – нашел на работу, занимался земледелием, оставив новому поколению и новому премьер-министру ответственность за изменения в стране. Ладно, они решили ликвидировать ЗАО, но ведь надо же что-то предлагать людям, но они не предлагают».

Уже третий месяц новоназначенный министр транспорта и информационных технологий не отвечает на письмо Агаси Аршакяна, которое он передал сам – во время приема. Бывший депутат хочет альтернативы. «Обращаюсь к премьер-министру, информирую о том, что назначенный им министр нарушает установленные сроки и уже три месяца, как не отвечает на мое письмо. Близко подойти к главе правительства невозможно. Я передал письмо советнику-шлагбауму: спустя время, отведенное законом, девушка устно ответила, что мой вопрос будет решен, когда министр вернется из Ларса. Министр вернулся спустя два дня, но вопрос не был решен даже спустя три-четыре недели».

Агаси Аршакяну не остается ничего другого, кроме как напомнить членам РПА правящей в стране парии: «С криками и лозунгами о независимости, о евроассоциации вы стали частью ЕАЭС. Нжде, если бы его останки не были похоронены в разных могилах, сейчас перевернулся бы. ЕАЭС – это союз Россия-Армения-Беларусь. Во главе с Агаси Аршакяном 20 лет назад было собрано свыше 1 млн. подписей, мы говорили, что это наш путь. Тогда экономика еще не была в таком состоянии, как сегодня, тогда в Армении население было на 1 млн. больше, не было такого сильного института олигархов, как сегодня, когда они делают все, что им вздумается.

Почему мы тогда не сделали этого? Меня обвиняли в том, что я и подобные мне, якобы, ставим под угрозу независимость страны. Но мы распродали все атрибуты независимости, от независимости остался только флагшток.

Нжде – ваш предводитель говорил, что у армянских национальных деятелей должно быть две святыни – Армения и правда. И одна без другой не может существовать. Уважаемые, республиканцы, покажите хотя бы одного из вас, кто верен этим ценностям. Агаси Аршакяна и других, кто говорил о союзе Россия-Беларусь-Армения, вы оттолкнули в сторону, а сами побежали в Таможенный союз, а потом в ЕАЭС, хотя бы не отбирайте у этих людей хлеб насущный! Если вы не знаете, где воры и грабители, то я могу показать. Чтобы министр не кичился тем, что он летал и будет летать бизнес-классом за свой счет. А кто не знает, что ваш карман и государственный бюджет для вас уже давно одно и тоже? Какая разница, когда вы так сделали – сейчас или пять лет назад? Например, Вардан Арутюнян за неполные девять месяцев декларировал 106 млн. драмов, это заслуженная им зарплата? Вы свое имущество нажили незаконно. Наш министр юстиции говорит об узаконивании имущества тех, кто нажил его незаконным путем, тогда как необходим закон о тех, кто незаконно нажил имущество. Я всех могу показать… Путе, дикой либерализацией вы довели государство до того, что мы имеем сегодня, а сейчас удивляетесь тому, что 1,7 млн. наших сограждан просто убежали отсюда, а треть из оставшихся здесь двух миллионов убежит, если будет возможность».

Агаси Аршакяна удивило и в то же время возмутило заявление премьер-министра о том, что директоры школ передают свою должность детям в том случае, когда можно говорить о такой же наследственности у прокуроров, судей: «Оставив в стороне реальные мишени для критики, они сделали своей мишенью педагогов. Разве это подобает премьер-министру? Скажите Шушо, чтобы передала уважаемому Карену Карапетяну сказанное Агаси Аршакяном. Мой вопрос он может и не решать. В своем письме я выразил надежду на то, что он не разделяет мнение Тиграна Саргсяна о том, что без политики и подхалимства в нашей стране невозможно найти работу. Но ведь это моя родина, 300 лет мои предки жили здесь, никто из моих родственников не убежал отсюда, нам трудно, но мы держимся. Не вынуждайте меня следовать совету Грануш и ехать на заработки за пределы Армении. У вас совесть есть? И после всего этого я должен вам верить?»

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

20.01.2017г