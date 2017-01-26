Тиллерсон обещает содействовать армяно-турецкому диалогу и полному признанию исторических фактов

Радио Азатутюн. Кандидат на должность госсекретаря США Рекс Tиллерсон обещает содействовать армяно-турецкому диалогу и полному признанию исторических фактов. Накануне в ходе утверждения его кандидатуры в комитете по иностранным делам Сената Тиллерсон ответил также на вопрос сенатора Роберта Менендеса о Геноциде армян и армяно-турецких отношениях, сообщает Армянская Ассамблея Америки.

«Трагические события 1915 года остаются болезненным вопросом в отношениях между Арменией и Турцией, из интересов США исходит обеспечение мирных и стабильных отношений между двумя странами. Если я буду утвержден на должность госсекретаря, то стану содействовать полноценному признанию исторических событий и открытому диалогу между Арменией и Турцией во имя стабильности в регионе», – отвечая на вопрос сенатора, сказал руководитель нефтяного гиганта Exxon Mobil Рекс Тиллерсон.

Ожидается, что уже на следующей неделе Сенат США на пленарном заседании утвердит егокандидатуру на пост госсекретаря.

Позицию по Геноциду армян и армяно-турецким отношениям выразила также другой представитель администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа – посол США в ООН Никки Хейли.

Проармянский сенатор Роберт Менендес поинтересовался у посла, будет ли она поддерживать резолюцию ООН о признании Геноцида армян и если нет, то не считает ли она, что это бросает тень на исповедуемые Америкой ценности и содействует повторению подобных преступлений.

В ответ новоназначенный посол США в ООН заявила: «Я никогда не буду уклоняться от того, чтобы назвать своими именами те страны, шаги которых будут идти вразрез с ценностями США, будут нарушать права человека и международные нормы».

Кстати, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон коснулся также последовательного нарушения прав человека властями Турции, подчеркнув, что его очень беспокоят многие шаги, предпринятые правительством Эрдогана. Тиллерсон пообещал в случае утверждения на пост госсекретаря работать с официальной Анкарой в направлении гарантирования прав религиозных меньшинств, стимулирования уважения к их культурному наследию.

«Армянская Ассамблея Америки приветствует долгосрочную приверженность и ведущую роль сенатора Менендеса в армянских вопросах, – заявил исполнительный директор организации Брайан Ардуни, добавив: – Мы с нетерпением ждем работы с новой администрацией и Конгрессом для еще большего укрепления длительных связей между Арменией и США, а также расширения экономических возможностей для Армении».

Фото – Радио Азатутюн