Видение премьер-министра и реальность

В Республиканской партии происходят кадровые перемены. Циркулируют слухи, что Мгер Седракян, Аракел Мовсисян, Сурик Хачатрян тоже хотят покинуть РПА, обиженные на то, что оказались на низких местах в партийном списке. Если эти слухи верны, то искренне поздравляю республиканцев по поводу этой «ценной потери».

Вполне возможно, что вышеупомянутые лица завтра пополнят ряды борцов против «преступного режима» и объявят, что политические деятели должны быть образованными, грамотными, начитанными, воспитанными, не должны иметь преступные группировки, состоящие из криминальных элементов, и личные темницы для тех, кто не выполняет их приказы. Не исключено также, что часть оппозиционеров заявит, что «бандитское государство трещит по швам», «РПА слабеет», а Серж Саргсян «остался один». Если даже это правда, то лучше остаться одному, чем находиться в окружении подобных «персонажей».

Вся проблема нашей политической элиты (естественно, не только РПА) в том, что мыслящие люди не хотят входить в списки известной, имеющей хорошие парламентские перспективы партии и двух блоков. Это считается чем-то постыдным и недостойным, так как эти мыслящие люди знают, что их голос там не будут слышим, а пройдут слова тех, у кого «есть окружение», которые во время выборов «работают» и «приносят голоса». А для этого не надо ни знаний, ни ума, как в свое время справедливо отметил ставший сейчас оппозицией Овик Абраамян.

Представив свое видение будущей Армении, премьер-министр Карен Карапетян отметил, что желает видеть нашу страну независимой, безопасной, справедливой и интеллектуальной. Этот последний компонент действительно важен, но если сейчас принимающие решения, мягко говоря, далеки от этого компонента, то тогда вряд ли виденье премьер-министра когда-либо станет реальностью. Конечно, в «проходных» местах партийных списков есть представители интеллигенции (или, если не нравится это слово, то – интеллектуалы), но они оказались там просто для того, чтобы найти удобное место работы: будут получать зарплату наподобие пенсии, будут нажимать на кнопки, а если партийное руководство потребует – выступят с речью. В них не горит огонь желания изменить страну: это всего лишь работа, они ее выполняют, а в узком кругу высмеивают и пренебрежительно отзываются о «приносящих им голоса» членах партии и шефах, подзабыв, что благодаря именно им они стали депутатами.

Так можно жить и работать в уже состоявшейся стране, когда механизмы для нормальной жизни в той или иной степени созданы. А в такой стране, как наша, надо быть немного «чокнутым». Таким был, по моему мнению, Михаил Саакашвили при всех своих недостатках.