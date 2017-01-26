Евразийская Экономическая Комиссия облегчает условия ведения бизнеса в ЕАЭС

Коллегия ЕЭК классифицировала установку для подземного ремонта скважин и смазочный материал для машин и оборудования в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Решение Комиссии позволит повысить уровень достоверности и улучшить ситуацию с правильным начислением таможенных пошлин и налогов.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла ряд решений в сферах таможенного сотрудничества, информатизации и информационно-коммуникационных технологий, экономики и финансовой политики, торговли, технического регулирования, транспорта.

Как подчеркнул в ходе заседания председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, «при принятии решений мы должны обращать особое внимание на то, каковы возможные последствия для национальных экономик и бюджетов наших государств, будут ли они облегчать условия ведения бизнеса, и как это может повлиять на конкурентоспособность товаров, производимых в странах Союза».

Коллегия ЕЭК классифицировала ряд товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе установку для подземного ремонта скважин и смазочный материал для машин и оборудования, состоящий на более чем 70% из смеси минеральных масел. Реализация этих решений повысит уровень достоверности и улучшит ситуацию с правильным начислением таможенных пошлин и налогов.

Коллегия ЕЭК утвердила технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие процесса мест прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС и мест их убытия. Речь идет о формировании, ведении и использовании соответствующего общего реестра автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктов пропуска. Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) смогут получить всю необходимую унифицированную информацию о местах прибытия и убытия товаров – пунктах пропуска стран Союза на странице Департамента таможенной инфраструктуры Комиссии.

Утвержден единый Порядок проведения метрологической экспертизы проектов технических регламентов – ключевых для участников рынка ЕАЭС документов, регулирующих безопасность товаров. Документ также определяет порядок проведения метрологической экспертизы проектов перечней стандартов. Всего в рамках Союза принято 40 единых техрегламентов, пять из которых – в завершившемся году: на рыбу и рыбную продукцию, аттракционы, сжиженные углеводородные газы, минеральные удобрения, на опасные вещества в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Сейчас около 80% товаров, подпадают под единое техническое регулирование. Таким образом, в ЕАЭС повышается безопасность продукции и упрощается ведение бизнеса.

Коллегия ЕЭК утвердила План мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС на 2017 – 2018 годы. План предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование методологических основ и ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза. В состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза предполагается включить и обеспечить ведение более 50 справочников и классификаторов, применяемых для реализации информационного взаимодействия в ЕАЭС.

Для координации этой работы создана рабочая группа под руководством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. «Создание общих справочников и классификаторов в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС является базовым условием для эффективного электронного взаимодействия государств-членов. Комиссии совместно со странами Союза предстоит выполнить большой объем работ, направленный на преобразование информации в структурированные данные. Это сделает возможным дальнейший переход к сервисной модели функционирования интегрированной информационной системы», – отметила министр ЕЭК.

Члены Коллегии одобрили проект Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Международным союзом железных дорог. Это одна из ведущих международных неправительственных структур железнодорожного транспорта, в которую входят порядка 200 профессиональных организаций. Стороны намерены развивать межрегиональное сотрудничество, совместно искать новые подходы по повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта.

Коллегия ЕЭК поддержала проект проведения 5-го юбилейного международного форума «Антиконтрафакт». Это крупнейшая международная площадка для конструктивного диалога представителей власти, бизнеса, науки, правообладателей, производителей, авторов и общественности, где вырабатываются предложения по повышению эффективности борьбы с распространением контрафактной продукции, защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Предполагается, что с 2017 года выбор места проведения будет осуществляться на ротационной основе.

Справка

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

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