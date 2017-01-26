«Ни одного умного человека в парламенте!»

По мнению политолога Степана Григоряна, именно эту цель преследуют власти на выборах 2 апреля

«Каждый гражданин имеет право создать партию, выдвинуть свою кандидатуру и поверить в то, что он может быть полезен. У человека есть влияние, есть сторонники, он считает, что именно сейчас может быть полезен. Возвращение Гагика Царукяна вписывается в эту схему, и, честно говоря, я не вижу здесь никакой проблемы. И я не исключаю, что его решение, принятое довольно поздно, обусловлено было тем, что он увидел определенное развитие событий и посчитал, что может быть полезен, и потом только принял решение»,- в беседе с «Аравот» отметил политолог, руководитель «Центра по глобализации и региональному сотрудничеству» Степан Григорян, касаясь процессов, которые происходят Армении перед парламентскими выборами. Почти такой же подход у политолога касательно политической заявки экс-министра обороны Сейрана Оганяна: «Не только Сейран Оганян, лишившись должности, решил осуществлять свою деятельность в политическом поле. Таких людей. Каждый из них имеет право думать, что может использовать накопленный опыт. В РПА могут назвать это «обижничеством» или чем-то другим, это их проблема». Именно такую оценку Сейрану Оганяну дали некоторые депутаты из правящей партии.

Факта, что Избирательный кодекс был принят в результате долгих обсуждений с парламентской оппозицией и компромиссов, удостоившись положительной оценки с их стороны, достаточно для того, чтобы предположить: предстоящие парламентские выборы будут лучше и будут заслуживать доверия. У Степана Григоряна свой собственный подход: «Этот избирательный кодекс очень неудачный. Спорными являются рейтинговые списки. Эти списки, фактически, делают выборы частично мажоритарными, механически обеспечивая влияние местных авторитетов, олигархов, административных ресурсов на избирательные процессы. Например, в рейтинговых списках РПА будут местные авторитеты, олигархи, чиновники.

И поскольку рядом с фамилиями этих людей, скажем так, должны быть цифры, то это создает мотивацию для того, чтобы они шли на все, показывали большие цифры. Если раньше на мажоритарных избирательных участках был один представитель власти, и только он один показывал голоса, сейчас на одном участке может свою кандидатуру выдвинуть до 15 человек. Представьте, какие нас ждут выборы. Рейтинговые выборы диктуют правила игры и деньги, административные ресурсы, уговоры будут предрешать итог выборов, если все будет протекать так спокойно».

Этот факт дает нашему собеседнику повод заявить, что выборы, намеченные на 2 апреля, будут менее политическими. Решающими будут деньги и административный ресурс, сколько бы представители РПА не твердили, что будут стремиться организовать самые лучшие выборы в истории независимой Армении.

«В этих выборах не будет борьбы между властью и оппозицией, поскольку изначально, благодаря рейтинговым спискам власть будет иметь серьезное преимущество и обеспечит себе большинство. В этих выборах борьба будет вестись против того того, чтобы умные люди не оказались в парламенте. Мне очень жаль, что многие до сих пор не поняли этого»,- говорит Степан Григорян. По словам нашего собеседника, власти сейчас очень внимательно следят за процессами, которые происходят в других партиях и альянсах, пытаются оказать влияние на эти процессы, чтобы в парламенте не оказались люди с определенными принципами, люди, поднимающие серьезные проблемы, эксперты и общественные деятели, делающие публичные заявления.

Степан Григрян отмечает, что изменить спокойный ход выборов может только возобновление военных действий в НКР: «Азербайджан может снова пойти на провокацию и мы всегда должны учитывать тот факт, что такая опасность существует. Не обязательно, чтобы это было связано с парламентскими выборами. Видите, какую политику ведет Азербайджан, и не исключено, что в феврале-марте снова повторятся военные действия, которые будут очень похожи на апрельские события. Понятно, что в этом случае в Армении будет совсем другая ситуация». Другой форс-мажор может быть в том случае, если оппозиционные силы соберутся и объявят, что они ведут борьбу не за мандат, а поднимают народ на ноги, заявляя, что этот избирательный кодекс не может обеспечить демократическое развитие, и они мирным путем пытаются поднять уровень напряженности, чтобы в день выборов народ проявил активность. Такого процесса наш собеседник, к сожалению, еще не видит.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

21.01.2017г