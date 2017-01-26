Возобновлено дело о смерти солдата в небоевых условиях в 2010 году

Дело погибшего в 2010 году в небоевых условиях в Карабахе солдата Валерия Мурадяна будет возобновлено. Об этом Aravot.am сообщила мать погибшего солдата Нана Мурадян, который забрала свою жалобу из Апелляционного суда. Напомним, что Нана Мурадян потребовала отменить решение Следственного комитета от седьмого декабря 2015 года и Военной прокуратуры от 19 февраля 2016 года о прекращении производства по делу ее сына. Кроме того, Мурадян требуют отмены постановления суда первой инстанции, согласно которому прекращение дела считалось законным.

По словам матери, когда Генеральный прокурор Армении Артур Давтян выслушал ее, первое что он сказал, что со стороны следователя Армана Апресяна было совершено множество упущений, не были своевременно произведены нужные действия… И на ее вопрос, смогут ли они восстановить все следы, улики, как было, провести по ним экспертизу, прокурор ответил отрицательно, сообщив что следователя подвергли дисциплинарному наказанию. «Какие еще дисциплинарное взыскание? На три месяца отстранили от работы, а затем он продолжил свою работу. Он скрыл убийство солдата, завел дело в тупик, его следует судить», – считает Нана Мурадян.

По ее словам, хотя дело было возобновлено, но до сих пор не проведено никаких действий. «Когда следователей начнут судить, и они будет нести уголовную ответственность, тогда можно будет считать, что мы продвинулись на шаг вперед. И пусть Артур Давтян не думает, что если он возобновил дело, то мы и обрадовались. Тот же стиль, та же волокита, обрекают нас на вечное ожидание, Или они думают, что скоро выборы, и нас этим [решением] умиротворят и успокоят?», – сказала Нана Мурадян.