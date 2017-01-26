Возвращение Царукяна, появление Овика Абраамяна и Сейрана Оганяна вне зоны влияния РПА – хорошо продуманный и рассчитанный шаг: «Грапарак»

Овика Абраамяна отстранила Москва, Овика Абраамяна отстранил Серж Саргсян, за то, что он не проявил должную поддержку в принятии новой Конституции, Овик Абраамян во время своего недавнего визита в Россию встретился с Робертом Кочаряном и обсудил с ним планы на будущее, Овик Абраамян обиделся, что его заставили покинуть пост премьер-министра, что его не назначили главой предвыборного штаба Республиканской партии, что его имя не включили в первую тройку пропорционального списка, и так далее и так далее.

Существует даже мнение, что Овик Абраамян вместе с Гагиком Царукяном готовится свергнуть власть республиканцев. И до тех пор, пока не появится какого-либо разумного объяснения шагу Овика Абрамяна, этим разговорам не будет конца, и это будет работать на пользу собственно процесса, который начался за кулисами, и информацией о котором обладают лишь немногие.

Узел развяжется после парламентских выборов, когда будет сформировано новое правительство и стабильное большинство, когда в парламенте наконец-то появится серьезная оппозиция в самом подлинном смысле этого слова.

По нашему мнению, возвращение Царукяна, появление Овика Абраамяна и Сейрана Оганяна вне зоны влияния РПА, которую мы ошибочно называем «оппозиционной» территорией, довольно хорошо продуманный и рассчитанный шаг, который позволит властям без серьезных фальсификаций и грубых нарушений иметь если не на все 100 процентов, то по крайней мере стабильный подконтрольный парламент. А основное распределение ролей произойдет уже в парламенте.

Эдик АНДРЕАСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»