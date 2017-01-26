Спустя лет 9 какой-нибудь журналист пороется в архивах, найдет это заявление и снова задаст вопрос… – «Айкакан жаманак»

Разве не странно, что ни один из армян-предпринимателей – владельцев тысяч супермаркетов в России, не пытается ввозить в Армению, например, сахар или бананы. Эти товары, однако, в их российских супермаркетах продаются на 30-50% дешевле. Ведь Армения два года назад вступила в ЕАЭС, и мы сейчас находимся в едином экономическом пространстве с Россией. То есть, нет никакой разницы в том, открываешь супермаркет «Магнитку» или «Пятерочку» в Краснодаре или в Ереване.

Совершенно нет разницы, из сотен тысяч тонн бананов ты несколько сот тонн привезешь в свой супермаркет в Краснодаре или в Ереване. Абсолютно никакой разницы. Однако проживающие в России армянские предприниматели уважают «культуру правления и контактов» и не конкурируют с нашими олигархами. И ждать от них в таких условиях инвестиций, скажем, в высокотехнологичные, направленные на экспорт производства, пожалуй, наивно.

Максимум, что они сделают, это построят еще парочку элитных домов, откроют еще пару «молов» и все. Что-то подсказывает, что спустя лет эдак девять какой-то журналист покопается в архивах, найдет вышеуказанное заявление и снова задаст вопрос – а где же инвестиции?..

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»