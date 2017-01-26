Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:47 | Январь 26 2017

Бывший посол США в Армении Джон Хефферн займет пост помощника госсекретаря вместо Виктории Нуланд

Бывший посол США в Армении Джон Хефферн займет пост помощника госсекретаря вместо Виктории Нуланд

Бывший посол Соединенных Штатов в Армении Джон Хефферн в Госдепартаменте займет пост помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

В настоящее время Дж.Хефферн является исполняющим обязанности помощника госсекретаря.

Хефферн занимал пост Чрезвычайного и полномочного посла США в Армении в период 2011-2014гг.

Ранее стало известно, что занимавшая прежде пост помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит из Госдепартамента.

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Рубрики: Международные
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